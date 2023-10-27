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Якщо хтось вважає, що після смерті путіна щось зміниться, це не так – Данілов

27 жовтня 2023, 13:54
Якщо хтось вважає, що після смерті путіна щось зміниться, це не так – Данілов
Данілов
Смерть путіна або його двійників не змінить рф, для цього можуть знадобитися роки.

Нещодавно у Мережі з'явилася інформація, про те що у президента  путіна стався серцевий напад, але його, на жаль, вдалося повернути до життя.

Секретар РНБО Олексй Данілов  в  інтерв'ю "Фокусу" прокоментував це та пояснив, чи зміниться щось після смерті диктатора.

"Треба розуміти, про якого путіна йдеться. Достеменно відомо про його двійників. Тому треба розуміти, про кого йде мова. Рано чи пізно кожна людина відправляється на той світ. І путін також. Переважна більшість нашого населення, якщо не сказати 99,9% бажає, щоб це відбулося якомога скоріше. Щодо його стану здоров'я, ця людина була нездорова на голову, коли приймала рішення нападати на країну, про яку вони розповідали, що ми брати, сестри. Це треба бути божевільним, щоб у такий спосіб розв'язувати питання. Тому щодо стану його здоров'я, він ніколи не був здоровим. А питання, коли Господь забере його до себе, це питання часу", - сказав він.

Водночас Данілов вважає, що після смерті диктатора ставлення росіян до українців не зміниться.

"Але якщо хтось вважає, що при цьому  все закінчиться, ми так не вважаємо. Територія, яка є сучасною росією, просочена нелюдяністю. Їм з дитинства розповідають, що треба усіх у світі ненавидіти. І якщо все погано всередині країни, обов'язково хтось має відповідати за це. Я хочу повернути нас всіх до ситуації 2008 року, коли була атака на Грузію. Тоді відношення до грузинів було негативним у 80-85 % росіян. Що грузини зробили поганого росіянам, що вони їх так зненавиділи? Щодо України, вони нас так само ненавидять і вважають, що ми маємо зникнути з мапи світу. Ми маємо це зрозуміти. І якщо хтось вважає, що після смерті Путіна щось зміниться, це не так. Треба роки, щоб змінилося. Насамперед, вони мають почати любити людей", - додав він.

Нагадаємо, 23 жовтня низка ЗМІ підхопила інформацію про зупинку серця у путіна. Вперше це повідомлення з’явилося в анонімному Telegram-каналі Генерал СВР, який регулярно пише про нібито проблеми зі здоров’ям російського диктатора. Повідомлялося, що путін нібито "впав у спальні, судомно вигинався на підлозі, закотивши очі".

Прес-секретар путіна Дмитро Пєсков заперечує інформацію про те, що у російського диктатора сталася зупинка серця. З його слів, зі здоровʼям президента наразі "все добре".

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