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Якщо майбутнє штучного інтелекту визначатиме Китай, а не США, то ставки будуть надвисокими – Салліван

14 січня 2025, 11:33
Якщо майбутнє штучного інтелекту визначатиме Китай, а не США, то ставки будуть надвисокими – Салліван
Wikipedia
Радник з нацбезпеки США повідомив, що зараз відбуваються вирішальні технологічні перегони за новітні технології.
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван найбільшою загрозою національній безпеці Сполучених Штатів назвав штучний інтелект.
 
Про це він сказав під час свого підсумкового брифінгу у Білому домі, відповідаючи на питання журналістів, передає “Голос Америки”. 
 
"Один зі способів відповісти на це питання – сказати про потенціал агресії Китаю в найближчі роки, та про виклики росії, які продовжуються. Але я відповім трохи інакше. Я щиро вірю, що найважливіше, що зараз відбувається у світі, це масштаб, темп і вражаюча швидкість, з якою штучний інтелект змінює глобальний ландшафт", – відповів Салліван.
 
За словами високопосадовця Білого Дому, зараз відбуваються вирішальні технологічні перегони за новітні технології.
 
"Це або працюватиме на нас, або проти нас. Щоб це працювало на нас, ми маємо бути попереду та формувати правила. Адміністрація Байдена висунула перший міжнародний набір стандартів роботи штучного інтелекту, кодифікований Генеральною Асамблеєю ООН. На цьому фронті ще потрібно попрацювати", – пояснює радник із нацбезпеки США.

 

Салліван зауважив, що адміністрація Байдена інвестувала в те, щоб забезпечити лідерство в галузі штучного інтелекту.

 
"Якщо майбутнє штучного інтелекту на планеті визначатиме Китай, а не Сполучені Штати, то ставки будуть надвисокими", – додає він.
 
Салліван наголосив, що це питання не має бути таким, що розділяє політичні партії. Він висловив сподівання, що майбутня адміністрація Дональда Трампа продовжить роботу в цьому напрямку.
війна в УкраїніДжейк Салліванросія окупанти

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