"ПриватБанк" визнають банкрутом, якщо націоналізація виявиться незаконною - НБУ

У разі, якщо апеляційний суд визнає націоналізацію "ПриватБанку" незаконною, то Національний банк України буде вимушений забрати з нього 155 мільярдів гривень докапіталізації та визнати банк неплатоспроможним

За словами заступника голови Нацбанку, за таким сценарієм, "ПриватБанк" передадуть до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який вимагатиме в уряду кошти чи облігації для виплати гарантованих сум вкладникам, як наслідок в Україні суттєво виросте інфляція та курс валют.

"Ми можемо фантазувати, що може статися у випадку негативного рішення апеляційного суду. Капітал "ПриватБанку" -147 мільярдів гривень. Якщо відняти 155 мільярдів гривень, будемо мати величезну дірку в капіталі, точніше, в активах. Тому Нацбанк визнає банк неплатоспроможним", — повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій під час бізнес-форуму 23 травня, інформує "Громадське".

Раніше у Нацбанку вже повідомляли, що готові вдруге націоналізувати "ПриватБанк" у разі, якщо суди знову підтримають позицію Коломойського та визнають незаконною націоналізацію.

23 травня стало відомо, що ПриватБанк подав позов проти Ігоря Коломойського до суду у США.