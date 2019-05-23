"ПриватБанк" визнають банкрутом, якщо націоналізація виявиться незаконною - НБУ
"Ми можемо фантазувати, що може статися у випадку негативного рішення апеляційного суду. Капітал "ПриватБанку" -147 мільярдів гривень. Якщо відняти 155 мільярдів гривень, будемо мати величезну дірку в капіталі, точніше, в активах. Тому Нацбанк визнає банк неплатоспроможним", — повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій під час бізнес-форуму 23 травня, інформує "Громадське".
Раніше у Нацбанку вже повідомляли, що готові вдруге націоналізувати "ПриватБанк" у разі, якщо суди знову підтримають позицію Коломойського та визнають незаконною націоналізацію.
23 травня стало відомо, що ПриватБанк подав позов проти Ігоря Коломойського до суду у США.
Нагадаємо, що майже всі судді Окружного адміністративного суду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію "Приватбанку", не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
Раніше Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України у задоволенні апеляційної скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.
Напередодні Ігор Коломойський у інтерв'ю Bihus.Info заявив, що хоче, аби держава повернула йому "ПриватБанк" або отримати від держави "компенсацію" у розмірі щонайменше 2 мільярди доларів.
Також, кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.
Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".
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