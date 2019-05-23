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"ПриватБанк" визнають банкрутом, якщо націоналізація виявиться незаконною - НБУ

У разі, якщо апеляційний суд визнає націоналізацію "ПриватБанку" незаконною, то Національний банк України буде вимушений забрати з нього 155 мільярдів гривень докапіталізації та визнати банк неплатоспроможним
За словами заступника голови Нацбанку, за таким сценарієм, "ПриватБанк" передадуть до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який вимагатиме в уряду кошти чи облігації для виплати гарантованих сум вкладникам, як наслідок в Україні суттєво виросте інфляція та курс валют.
"ПриватБанк" визнають банкрутом, якщо націоналізація виявиться незаконною - НБУ Фото: rian.com.ua

"Ми можемо фантазувати, що може статися у випадку негативного рішення апеляційного суду. Капітал "ПриватБанку" -147 мільярдів гривень. Якщо відняти 155 мільярдів гривень, будемо мати величезну дірку в капіталі, точніше, в активах. Тому Нацбанк визнає банк неплатоспроможним", — повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій під час бізнес-форуму 23 травня, інформує "Громадське".

Раніше у Нацбанку вже повідомляли, що готові вдруге націоналізувати "ПриватБанк" у разі, якщо суди знову підтримають позицію Коломойського та визнають незаконною націоналізацію.

23 травня стало відомо, що ПриватБанк подав позов проти Ігоря Коломойського до суду у США.

Нагадаємо, що майже всі судді Окружного адміністративного суду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію "Приватбанку", не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.

Раніше Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України у задоволенні апеляційної скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.

Напередодні Ігор Коломойський у інтерв'ю Bihus.Info заявив, що хоче, аби держава повернула йому "ПриватБанк" або отримати від держави "компенсацію" у розмірі щонайменше 2 мільярди доларів.

Також, кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.

Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".

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23 05 2019 17:27
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