Якщо Орбан хоче шантажувати НАТО, Угорщину треба виключити з Альянсу – польський генерал

За його словами, НАТО дало достатньо часу Угорщині, щоб вона "отямилася".

В Угорщини було вдосталь часу, щоб визначитися - вона на боці Альянсу чи росії. Якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан буде шантажувати НАТО, то країну слід виключити з організації.



Про це повідомив польський експерт, колишній командувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак в інтерв'ю "Укрінформу".

"Якщо Угорщина є на боці путіна, то їй треба показати "жовту картку" і сказати так: якщо ви не зміните позицію, то виходите з НАТО. Не може бути так, що Угорщина тероризує весь Альянс, потрібно перервати угорський шантаж у НАТО. Якщо Орбан хоче шантажувати НАТО, то Угорщину треба виключити з Альянсу", - наголосив Вальдемар Скшипчак.

Скшипчак додав, що в Альянсі не може бути країн, які грають на боці обох сторін. Так, НАТО є монолітною структурою, відкритою для тих, хто захищає демократію, свободу і мир.

"Треба чітко сказати: позиція Орбана шкодить єдності НАТО. Будапешту треба дати зрозуміти: або він з НАТО, або проти. У другому випадку така Угорщина не потрібна Альянсу, вона є для Організації політичним та економічним тягарем. Для країн, з такою позицією, як в Орбана, не може бути місця в Альянсі", -зауважив Вальдемар Скшипчак.