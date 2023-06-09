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Якщо Орбан хоче шантажувати НАТО, Угорщину треба виключити з Альянсу – польський генерал

09 червня 2023, 15:35
Якщо Орбан хоче шантажувати НАТО, Угорщину треба виключити з Альянсу – польський генерал
Фото: zn.ua
За його словами, НАТО дало достатньо часу Угорщині, щоб вона "отямилася".

В Угорщини було вдосталь часу, щоб визначитися - вона на боці Альянсу чи росії. Якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан буде шантажувати НАТО, то країну слід виключити з організації.

Про це повідомив польський експерт, колишній командувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак в інтерв'ю "Укрінформу".

"Якщо Угорщина є на боці путіна, то їй треба показати "жовту картку" і сказати так: якщо ви не зміните позицію, то виходите з НАТО. Не може бути так, що Угорщина тероризує весь Альянс, потрібно перервати угорський шантаж у НАТО. Якщо Орбан хоче шантажувати НАТО, то Угорщину треба виключити з Альянсу", - наголосив Вальдемар Скшипчак.

Скшипчак додав, що в Альянсі не може бути країн, які грають на боці обох сторін. Так, НАТО є монолітною структурою, відкритою для тих, хто захищає демократію, свободу і мир.

"Треба чітко сказати: позиція Орбана шкодить єдності НАТО. Будапешту треба дати зрозуміти: або він з НАТО, або проти. У другому випадку така Угорщина не потрібна Альянсу, вона є для Організації політичним та економічним тягарем. Для країн, з такою позицією, як в Орбана, не може бути місця в Альянсі", -зауважив Вальдемар Скшипчак.

 

 

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