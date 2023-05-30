Якщо проти ПАР введуть санкції за допомогу рф, то фінансову стабільність країни буде порушено – Reuters

Цього року південноафриканська економіка постраждала від низки негативних факторів, а найрозвиненіша економіка континенту зіткнулася з найгіршими за всю історію відключеннями електроенергії.

Центральний банк Південної Африки попередив про ризики для фінансової стабільності країни через відтік капіталу та можливість санкцій після звинувачення американського дипломата в постачанні зброї росії для допомоги її кампанії в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ці ризики, поряд із загрозою збою в енергосистемі через неодноразові відключення електроенергії та високу інфляцію, яка зберігається, збільшили системні загрози для фінансової системи країни.

На початку цього місяця відбулось дипломатичне протистояння зі США, оскільки один із їхніх дипломатів звинуватив країну в постачанні зброї до росії, що призвело до побоювань санкцій і різкого падіння ранду (місцева валюта – ред.).

"Санкції щодо ПАР унеможливлять фінансування будь-яких торгових чи інвестиційних потоків, а також здійснення або отримання будь-яких платежів від банків-кореспондентів у доларах", – повідомили у Центральному банку країни.

Нещодавно президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса вирішив створити комісію, яка візьметься за перевірку інформації про те, що з країни постачали зброю до росії.