Якщо рф продовжуватиме тягнути час і відкидатиме мир, мають послідувати рішучі дії – Макрон

Макрон відзначив, що "Україна прийняла пропозицію Президента Трампа про повне і безумовне 30-денне припинення вогню майже місяць тому".

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що режим припинення вогню в Україні має відбутися якомога швидше.

Про це він написав у соцмережі Х.

"У цей день національної жалоби в Україні мої думки з дітьми та всіма цивільними жертвами смертоносних ударів, завданих росією, як, наприклад, у Кривому Розі 4 квітня. Минулої ночі численні російські удари знову були націлені на житлові райони в Києві та кількох інших українських містах", - написав Макрон.

Макрон зазначив, що Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа про повне і безумовне 30-денне припинення вогню майже місяць тому.

"І якщо росія продовжуватиме тягнути час і відкидатиме мир, мають послідувати рішучі дії", - додав Макрон.