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Якщо рф продовжуватиме тягнути час і відкидатиме мир, мають послідувати рішучі дії – Макрон

07 квітня 2025, 08:07
Якщо рф продовжуватиме тягнути час і відкидатиме мир, мають послідувати рішучі дії – Макрон
Фото: з вільного доступу
Макрон відзначив, що "Україна прийняла пропозицію Президента Трампа про повне і безумовне 30-денне припинення вогню майже місяць тому".
Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що режим припинення вогню в Україні має відбутися якомога швидше.
 
Про це він написав у соцмережі Х. 
 
"У цей день національної жалоби в Україні мої думки з дітьми та всіма цивільними жертвами смертоносних ударів, завданих росією, як, наприклад, у Кривому Розі 4 квітня. Минулої ночі численні російські удари знову були націлені на житлові райони в Києві та кількох інших українських містах", - написав Макрон.
 
Макрон зазначив, що Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа про повне і безумовне 30-денне припинення вогню майже місяць тому.
 
"І якщо росія продовжуватиме тягнути час і відкидатиме мир, мають послідувати рішучі дії", - додав Макрон.
Емануель Макронвійна в Україніросія окупанти

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