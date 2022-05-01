Якщо сімейний лікар у відпустці: куди звертатися і як отримати е-рецепт

У Національній службі здоров'я пояснили, що робити якщо сімейний лікар перебуває у відпустці.

Як передає Укрінформ, НСЗУ повідомило у Телеграмі, що “на час відпустки вашого лікаря амбулаторія чи медичний центр зобов’язані призначити йому заміну”.

Також в НСЗУ пояснили, що електронний рецепт на доступні ліки може виписати лише той лікар, з яким у укладена декларація, тому не варто відкладати отримання нового рецепта до останнього.

Е-рецепт видається: не раніше ніж за сім днів, якщо у попередньому е-рецепті курс лікування було встановлено на термін від 21 дня та більше; за три дні, якщо такий строк є меншим за 21 день.

Про планову відсутність лікаря амбулаторія інформує на своєму сайті чи у соцмережах. У невідкладній ситуації потрібно звертатися до лікарні самостійно або телефонувати “103”, така допомога не потребує декларації чи направлення.

Також НСЗУ опублікувало інструкції, про те що робити, якщо сімейний лікар захворів, і правила комунікації з лікарем під час свят.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 квітня 2022 року запроваджують продаж антибіотиків виключно за електронним рецептом.