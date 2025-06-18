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Якщо Київ не отримає більше підтримки, то європейці можуть починати вивчати російську – Каллас

18 червня 2025, 18:03
Якщо Київ не отримає більше підтримки, то європейці можуть починати вивчати російську – Каллас
Каллас Естонія
Адже росія реагує тільки на силу.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас закликала країни Євросоюзу посилити підтримку України, попередивши, що в іншому разі Європі "доведеться вчити російську мову".

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Каллас зазначила, що  Україна залишається першою лінією оборони Європи, і росія реагує тільки на силу. 

Також за ї словами, підтримка Києва це не просто допомога союзнику, а захист самих європейців.

"Якщо ми більше не допоможемо Україні, нам усім слід почати вивчати російську мову. Чим сильніша Україна на полі бою сьогодні, тим сильнішою вона буде за столом переговорів, коли "осія нарешті буде готова до розмови",- заявила Каллас, процитувавши також слова нового генсека НАТО Марка Рютте.

Сьогодні також генсек НАТО сказав, що всі країни НАТО цього року досягли оборонної цілі у 2% ВВП.

 

війнаКая Каллас

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