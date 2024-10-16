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Якщо Україну суттєво не посилять, путін назавжди відкине дипломатію у 2025 році – Зеленський

16 жовтня 2024, 14:33
Якщо Україну суттєво не посилять, путін назавжди відкине дипломатію у 2025 році – Зеленський
Президент України пояснив, чому міжнародні партнери України повинні підтримати пункти Плану перемоги України.
Якщо зараз міжнародні партнери не посилять суттєво Україну на полі бою, то наступного року російський диктатор путін встигне посилити російську армію настільки, що дипломатія буде відкинута назавжди.
 
Про це сказав президент України Володимир Зеленський, представляючи "План перемоги" на засіданні Верховної Ради України
 
"І ми маємо чесно говорити, українці та всі наші партнери: якщо ми не посилимося суттєво зараз, Путін встигне суттєво посилитися в наступному році, посилитись так, щоб назавжди відкинути дипломатію", - наголосив Зеленський.
 
Натомість, як констатує глава держави, росія повинна програти у війні проти України.
 
"І це не "заморозка". І це не торгівля територією чи суверенітетом України. Ми повинні реалізувати План перемоги, щоб примусити росію бути на Саміті миру та бути готовою закінчити війну", - підкреслив Зеленський.
 
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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