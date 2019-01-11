Якщо уряд не хоче управляти львівським аеропортом, міськрада готова стати власником - Садовий

Я би пропонував уряду розвивати аеропорти в тих містах, де вже забули, що там літаки можуть сідати, а львівський аеропорт ставити у приклад, щоб переймали досвід, як якісно працює летовище, яка якісна синергія з міською та обласною владою..."

Мер Львова відмітив, що концесія об’єктів критичної інфраструктури в умовах війни межує з державною зрадою.

Львівська міська рада, та її очільник Андрій Садовий виступили проти передачі в концесію львівського аеропорту і готові прийняти його до комунальної власності міста, повідомляє "Економічна Правда".

"Львівський аеропорт є одним з найкращих і найефективніших. Ми маємо за останній рік приріст пасажиропотоку 41%. Ми маємо дуже якісні фінансові показники, бо дохід, який отримало наше летовище торік, становить 523 млн грн. Плюс прибуток - 128 млн грн.

Це державне підприємство. Ви бачили такі показники на інших державних підприємствах? Коли я чую розмови, що треба аеропорт кудись передавати, в якісь концесії - я цього не можу зрозуміти" , - заявив мер міста Садовий.

Садовий зауважив, що аеропортом користується Яворівський полігон, який є найбільшим військовим полігоном України та порекомендував уряду звернути увагу на інші міста.

Мер Львова відмітив, що концесія об’єктів критичної інфраструктури в умовах війни межує з державною зрадою.

"Я би пропонував уряду розвивати аеропорти в тих містах, де вже забули, що там літаки можуть сідати, а львівський аеропорт ставити у приклад, щоб переймали досвід, як якісно працює летовище, яка якісна синергія з міською та обласною владою.

Якщо уряд не хоче управляти аеропортом, ми готові, як міська рада, прийняти летовище і бути власником цього летовища. Для нас це буде велика честь", - наголосив Садовий.

Нагадаємо, що пасажиропотік аеропорту "Львів" у жовтні виріс майже на 45%