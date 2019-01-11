Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Якщо уряд не хоче управляти львівським аеропортом, міськрада готова стати власником - Садовий

Я би пропонував уряду розвивати аеропорти в тих містах, де вже забули, що там літаки можуть сідати, а львівський аеропорт ставити у приклад, щоб переймали досвід, як якісно працює летовище, яка якісна синергія з міською та обласною владою..."
Мер Львова відмітив, що концесія об’єктів критичної інфраструктури в умовах війни межує з державною зрадою.
Якщо уряд не хоче управляти львівським аеропортом, міськрада готова стати власником - Садовий Андрій Садовий. Фото: galinfo

Львівська міська рада, та її очільник Андрій Садовий виступили проти передачі в концесію львівського аеропорту і готові прийняти його до комунальної власності міста, повідомляє "Економічна Правда".

"Львівський аеропорт є одним з найкращих і найефективніших. Ми маємо за останній рік приріст пасажиропотоку 41%. Ми маємо дуже якісні фінансові показники, бо дохід, який отримало наше летовище торік, становить 523 млн грн. Плюс прибуток - 128 млн грн. 

Це державне підприємство. Ви бачили такі показники на інших державних підприємствах? Коли я чую розмови, що треба аеропорт кудись передавати, в якісь концесії - я цього не можу зрозуміти" , - заявив мер міста Садовий.

Садовий зауважив, що  аеропортом користується Яворівський полігон, який є найбільшим військовим полігоном України та порекомендував уряду звернути увагу на інші міста.

Мер Львова відмітив, що концесія об’єктів критичної інфраструктури в умовах війни межує з державною зрадою.

"Я би пропонував уряду розвивати аеропорти в тих містах, де вже забули, що там літаки можуть сідати, а львівський аеропорт ставити у приклад, щоб переймали досвід, як якісно працює летовище, яка якісна синергія з міською та обласною владою.

Якщо уряд не хоче управляти аеропортом, ми готові, як міська рада, прийняти летовище і бути власником цього летовища. Для нас це буде велика честь", - наголосив Садовий.

Нагадаємо, що пасажиропотік аеропорту "Львів" у жовтні виріс майже на 45%

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 11 2019 16:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.