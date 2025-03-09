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Якщо війна в Україні закінчиться до 2030, то це буде загрозою для Європи – розвідка Німеччини

09 березня 2025, 16:42
Якщо війна в Україні закінчиться до 2030, то це буде загрозою для Європи – розвідка Німеччини
Фото: з відкритих джерел
кремль зможе раніше використати свої технічні, матеріальні та людські ресурси для створення загрози Європі.

Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль оголосив, що можливий напад росії на Європу залежить від розвитку війни проти України. 

Про це йдеться в матеріалі Deutsche Welle.

За словами глави розвідки, якщо війна завершиться швидше, то і агресія росії проти Європи може відбутися раніше. 

Також раніше він заявляв, що кремль може напасти на НАТО до кінця цього десятиліття. 

Проте тепер Каль вважає, що якщо війна між росією та Україною завершиться раніше 2029−2030 років, то росія зможе раніше використати свої технічні, матеріальні та людські ресурси для створення загрози Європі.

"Швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам використати свою енергію там, де вони насправді цього хочуть, а саме проти Європ", - заявив голова німецької розвідки.

Він також сказав, що росія прагне відновити світовий порядок, який існував у Європі в кінці 1990-х років, а без американських військ на континенті та з розширенням російського впливу на Захід.

Також за словами Каля, росія захоче випробувати єдність країн Заходу та дієвість ст. 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає, що напад на одну з країн-членів НАТО вважається нападом на всіх.

"Ми дуже сподіваємося, що так не станеться… Але ми маємо припускати, що росія захоче нас випробувати, перевірити єдність Заходу", - констатував розвідник. 

Раніше глава розвідки Німеччини заявляв, що росія може напасти на НАТО до кінця десятиліття

 
Німеччинавійна в Україні

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