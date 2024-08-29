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Якщо вторгнення України в Курську область рф було диверсією, воно провалилося – Forbes

29 серпня 2024, 11:58
Якщо вторгнення України в Курську область рф було диверсією, воно провалилося – Forbes
iakursk.ru
російські війська продовжують наступ на Покровськ.

Армія рф продовжує просуватися на сході, при цьому в українських військових не так багато додаткових військ для розгортання на Покровському фронті, адже багато резервних бригад тепер беруть участь у Курській операції,

Про це пише аналітик Forbes Девід Екс. 

"Взявши Покровськ, росія могла б послабити українську оборону по всій східній лінії фронту - найважливіша попередня умова для ширшого російського наступу, який міг би призвести до повної окупації Донецької області", - зазначає він. 

На думку експерта, коли ЗСУ вторглися в Курську область, багато хто ставив собі питання, чому замість цього ці війська не посилили Покровськ. І

І одне з головних пояснень було, що вторгнення мало відвернути російські війська зі сходу, послабивши тиск на Покровськ, тобто вторгнення в Курськ могло бути відволікаючим маневром.

"Якщо так, то воно провалилося", - пише Екс.

За його словами, наступ у Курській області рф не лише не призвів до передислокації деяких російських сил із Донецька, а і посилив брак українських сил в області.

Замість того щоб кинути свої найкращі війська в Курськ, щоб стримати український наступ, кремль зібрав молодих і погано навчених призовників і ці підкріплення сповільнили, але не зупинили українське вторгнення. 

Проте вони дозволили кремлю зберегти свої східні сили цілими і неушкодженими.

"Результатом через три тижні після вторгнення України в Курськ стало те, що російський наступ на сході не тільки триває - він набирає обертів. Українські сили, що обороняють Покровськ, поступаються росіянам за чисельністю приблизно вдвічі. Без допомоги у них може не залишитися іншого вибору, крім як здати Покровськ - і це може статися незабаром", - пише аналітик.

В українського керівництва є кілька варіантів стабілізації лінії, включно з розгортанням нещодавно сформованих бригад, передислокацією сил із районів Курська і Харкова або виведенням батальйонів із більш стабільних фронтів.

Логічним варіантом буде, якщо Генштаб ЗСУ знайде сили для укріплення лінії під Покровськом, і якщо ці сили знекровлять російські бригади і полки доти, доки вони просто не зможуть продовжувати наступ.

Це не нездійсненне завдання з огляду на рекордні втрати росіян на Покровському напрямку, проте невідомо, коли такі втрати стануть надто високими для російського командування, зазначає аналітик.

 
війна в УкраїніКурська область

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