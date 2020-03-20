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Який вигляд має туристичний Львів на карантині

Місто у період ізоляції
Спорожнілі вулиці, закриті кав’ярні, люди в масках на вулицях і у храмах – такий вигляд під час карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу, має туристичний Львів.
Який вигляд має туристичний Львів на карантині ukrinform.ua/

Фотокореспондент Укрінформу пройшов колись гамірною площею Ринок і вуличками міста Лева, щоб показати, як вони змінилися в період ізоляції

Як і по всій країні, у Львові призупинено роботу місцевого залізничного вокзалу. Без мандрівників і гуркотіння коліщат валіз, з порожніми перонами він має досить незвичний вигляд.
 
На дверях закритих закладів громадського харчування – оголошення, подекуди гумористичні, про доставку їжі додому.
 
 
 
 
Водночас люди продовжують відвідувати храми, дотримуючись безпечної дистанції.
 
 
 
19 березня, у Львові ухвалили рішення запускати на ринки не більше 10 осіб водночас і закрити візові центри, де не спромоглися налагодити безпечні умови для відвідувачів.
 
Станом на 19 березня у Львівській обласній інфекційній лікарні перебували 27 пацієнтів, госпіталізованих із підозрою на коронавірус (13 – зі Львова). У 8 раніше підтвердили грип: 5 із них – виписали, 3 – скерували на амбулаторне лікування.
 
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20 03 2020 15:40
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