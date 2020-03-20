CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпорожнілі вулиці, закриті кав’ярні, люди в масках на вулицях і у храмах – такий вигляд під час карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу, має туристичний Львів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Який вигляд має туристичний Львів на карантині
Місто у період ізоляції
ukrinform.ua/
Фотокореспондент Укрінформу пройшов колись гамірною площею Ринок і вуличками міста Лева, щоб показати, як вони змінилися в період ізоляції
Як і по всій країні, у Львові призупинено роботу місцевого залізничного вокзалу. Без мандрівників і гуркотіння коліщат валіз, з порожніми перонами він має досить незвичний вигляд.
На дверях закритих закладів громадського харчування – оголошення, подекуди гумористичні, про доставку їжі додому.
Водночас люди продовжують відвідувати храми, дотримуючись безпечної дистанції.
19 березня, у Львові ухвалили рішення запускати на ринки не більше 10 осіб водночас і закрити візові центри, де не спромоглися налагодити безпечні умови для відвідувачів.
Станом на 19 березня у Львівській обласній інфекційній лікарні перебували 27 пацієнтів, госпіталізованих із підозрою на коронавірус (13 – зі Львова). У 8 раніше підтвердили грип: 5 із них – виписали, 3 – скерували на амбулаторне лікування.
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