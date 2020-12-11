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Янукович просив захистити його честь через слова Луценка про привласнення ним $40 млрд

Верховний суд відмовив
Верховний суд відмовив у задоволенні позову президента-втікача Віктора Януковича щодо ексгенпрокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності та ділової репутації.
Янукович просив захистити його честь через слова Луценка про привласнення ним $40 млрд Фото: tass.ru

Рішення суд ухвалив 4 листопада, а опублікував його 11 листопада, повідомляє "Громадське".

Печерський районний суд Києва в березні 2020 року відмовив Януковичу в задоволенні позову, програв експрезидент і апеляцію. Верховний суд залишив рішення судів без змін.

 

Що не сподобалося Януковичу?

Коли Юрій Луценко був генпрокурором України, 23 травня 2018 року він виступив на Генасамблеї ООН. Луценко заявив, що Янукович та інші особи привласнили 40 млрд доларів, а прокуратура за допомогою «спеціальної конфіскації» повернула до держбюджету 1,5 млрд доларів. А потім те ж саме опублікував у Facebook.

Захисники Януковича подали позов у червні 2018 року. Вони заявили, що такі звинувачення потребують доведення, а поширена інформація "є негативною й такою, що порушує особисті немайнові права, суперечить установленим правилам поведінки та моралі, а її розповсюдження завдає шкоди його діловій репутації".

Янукович просив визнати інформацію такою, що принижує честь і гідність, а також спростувати її на сайті Офісу генпрокурора та на Facebook-сторінці Луценка.

 

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12 11 2020 15:30
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