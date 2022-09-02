Японія готова постачати газ до Європи у разі ескалації навколо України - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Цей крок робиться на запит адміністрації президента США Джо Байдена.
Зазначається, що США та їхні європейські союзники дали зрозуміти, що вони можуть запровадити санкції щодо Росії, якщо остання вторгнеться на територію України. Деякі спостерігачі вважають, що це може спонукати Росію до скорочення обсягу поставок ЗПГ до Європи.
Європейські країни отримують близько 40% споживаного ними газу газопроводами з Росії.
Уряд Японії має намір забезпечити стабільні внутрішні поставки, а потім спробувати допомогти країнам Європи, звернувшись з проханням про сприяння до енергетичних компаній, що працюють з ЗПГ.
Нагадаємо, що ціна газу в Європі зростає після скорочення заявки на транспортування через Україну.
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