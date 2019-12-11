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Японія має намір підтримувати у 2020 році освітні та медичні проекти у Донецькій області

У свою чергу посол Японії заявив, що підтримка є і політичною
Як повідомляє прес-служба Кириленка у вівторок, допомога Японії надаватиметься через різні організації.
Японія має намір підтримувати у 2020 році освітні та медичні проекти у Донецькій області Фото: з вільних джерел

Посол Японії в Україні Такаші Кураї під час зустрічі з головою Донецької обласної державної адміністрації Павлом Кириленком запевнив у готовності Японії наступного року підтримувати освітні, медичні та економічні проекти, спрямовані на створення нових робочих місць у Донецькій області, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє прес-служба Кириленка у вівторок, допомога Японії надаватиметься через різні організації.

"Цього року за фінансової допомоги Японії у 4 млн доларів у Донецькій та Луганській областях було, зокрема, відновлено 400 будинків, які постраждали від бойових дій. Крім того, було реалізовано низку проектів, спрямованих на освіту молоді та розбудову громад, у яких вони проживають, а інвестиції в молодь, безумовно, сприяють процвітанню області. Ми вдячні уряду Японії і за допомогу компанії "Вода Донбасу", яка у квітні цього року отримала два оснащені спеціалізовані автомобілі для роботи безпосередньо на лінії зіткнення", - зазначено в повідомленні.

У свою чергу посол Японії заявив, що підтримка є і політичною. "Ми поважаємо суверенітет і територіальну цілісність України. Японія допомагала Україні з часів здобуття нею незалежності, і з 2014 року ми посилили свою співпрацю з Україною, оскільки вважаємо, що маємо допомогти країні та людям, які страждають" - сказав посол.

Нагадаємо, що Зеленський обговорив реформи та залучення інвестицій в Україну з керівництвом парламенту Японії

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12 11 2019 16:56
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