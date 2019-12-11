Японія має намір підтримувати у 2020 році освітні та медичні проекти у Донецькій області
Посол Японії в Україні Такаші Кураї під час зустрічі з головою Донецької обласної державної адміністрації Павлом Кириленком запевнив у готовності Японії наступного року підтримувати освітні, медичні та економічні проекти, спрямовані на створення нових робочих місць у Донецькій області, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як повідомляє прес-служба Кириленка у вівторок, допомога Японії надаватиметься через різні організації.
"Цього року за фінансової допомоги Японії у 4 млн доларів у Донецькій та Луганській областях було, зокрема, відновлено 400 будинків, які постраждали від бойових дій. Крім того, було реалізовано низку проектів, спрямованих на освіту молоді та розбудову громад, у яких вони проживають, а інвестиції в молодь, безумовно, сприяють процвітанню області. Ми вдячні уряду Японії і за допомогу компанії "Вода Донбасу", яка у квітні цього року отримала два оснащені спеціалізовані автомобілі для роботи безпосередньо на лінії зіткнення", - зазначено в повідомленні.
У свою чергу посол Японії заявив, що підтримка є і політичною. "Ми поважаємо суверенітет і територіальну цілісність України. Японія допомагала Україні з часів здобуття нею незалежності, і з 2014 року ми посилили свою співпрацю з Україною, оскільки вважаємо, що маємо допомогти країні та людям, які страждають" - сказав посол.
Нагадаємо, що Зеленський обговорив реформи та залучення інвестицій в Україну з керівництвом парламенту Японії
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків