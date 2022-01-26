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Японія передала "Суспільному" партію нової телевізійної техніки

Спеціалізоване обладнання японського виробництва дасть змогу випускати програми в HD-якості з чотирьох різних студій, об'єднаних у загальну мережу
Суспільний мовник України ("Суспільне") у вівторок, 25 січня, отримав партію нової телевізійної техніки японського виробництва, яку надала Японія в рамках реалізації грантової угоди.
Японія передала "Суспільному" партію нової телевізійної техніки Фото:facebook.com/petroporoshenko

Про це повідомляє пресслужба "Суспільного", пише "Інтерфакс-Україна".

"Спеціалізоване обладнання японського виробництва дасть змогу випускати програми в HD-якості з чотирьох різних студій, об'єднаних у загальну мережу - з забезпеченням запису, монтажу та трансляцій спеціальним control room", - ідеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі, який брав участь у церемонії передання техніки, заявив, що він пишається участю своєї країни в модернізації обладнання українського суспільного мовника.

Фото: Суспільне мовлення

"Я надзвичайно щасливий і пишаюся участю Японії в модернізації обладнання та систем НСТУ, тому що з огляду на наш досвід забезпечення неупередженого та нейтрального висвітлення новин громадянам Японії такі компанії, як НСТУ, її контент, що забезпечується завдяки високоякісному обладнанню і приміщенням, дуже важливі", - наголосив дипломат.

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26 01 2022 12:57
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