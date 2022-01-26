Японія передала "Суспільному" партію нової телевізійної техніки
Про це повідомляє пресслужба "Суспільного", пише "Інтерфакс-Україна".
"Спеціалізоване обладнання японського виробництва дасть змогу випускати програми в HD-якості з чотирьох різних студій, об'єднаних у загальну мережу - з забезпеченням запису, монтажу та трансляцій спеціальним control room", - ідеться в повідомленні.
У ньому наголошується, що посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі, який брав участь у церемонії передання техніки, заявив, що він пишається участю своєї країни в модернізації обладнання українського суспільного мовника.
Фото: Суспільне мовлення
"Я надзвичайно щасливий і пишаюся участю Японії в модернізації обладнання та систем НСТУ, тому що з огляду на наш досвід забезпечення неупередженого та нейтрального висвітлення новин громадянам Японії такі компанії, як НСТУ, її контент, що забезпечується завдяки високоякісному обладнанню і приміщенням, дуже важливі", - наголосив дипломат.
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