Японія погрожує збити будь-яку північнокорейську ракету, яка потрапить на її територію – FT

Після того, як Пхеньян анонсував запуск військового супутника.

Міністерство оборони Японії заявило в понеділок, що воно привело у стан бойової готовності свої системи захисту від балістичних ракет КНДР і готує "руйнівні заходи у відповідь" на випадок виникнення загрози – після того, як Пхеньян зробив рідкісне повідомлення через Міжнародну морську організацію про запуск свого першого військового розвідувального супутника, який запланований на період з 31 травня по 11 червня.

Про це повідомляє Financial Times.

Японці попередили, що готові використовувати свої ракети Standard Missile-3 та Patriot Missile PAC-3, щоб збити північнокорейську ракету або її уламки, якщо вони потраплять на територію Японії. Траєкторія запуску може охоплювати води в Жовтому морі, Східно-Китайському морі та на схід від острова Лусон на Філіппінах.

США, Японія та Південна Корея стверджують, що будь-який запуск супутника з використанням технології балістичних ракет порушить кілька резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють випробування балістичних ракет Пхеньяном. У спільній заяві уповноважені трьох країн з ядерних питань попередили, що якщо Північна Корея "продовжить запуск, то міжнародне співтовариство прийме жорстку, єдину відповідь".

Минулого місяця Північна Корея заявила про завершення роботи над першим в історії військовим розвідувальним супутником на тлі того, як лідер Кім Чен Ин розвиває широту та складність програм зброї своєї країни.

У Північній Кореї сподіваються, що супутник-шпигун «зміцнить здатність країни завдавати попереджувальних ударів, а також відстежувати потенційні загрози з боку США і Південної Кореї».

На початку цього місяця Кім відвідав космічну агенцію Північної Кореї, щоб затвердити плани запуску супутника. Під час візиту, що збігся з проведенням США та Південною Кореєю великомасштабних повітряних навчань, він заявив, що програма розвідувальних супутників має оборонний характер.

Північна Корея раніше успішно запустила два супутники, останній у 2016 році, які, за її словами, були призначені для "спостереження за Землею".

У жовтні Північна Корея вперше з 2017 року запустила балістичну ракету над Японією, що викликало екстрене сповіщення населення. Минулого місяця північнокорейська ракета викликала наказ про евакуацію на північному японському острові Хоккайдо.

Виступаючи перед журналістами у понеділок, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що запуск супутника порушить резолюцію Ради Безпеки ООН. "Навіть якщо його позначать як супутник, ми вважаємо запуск з використанням технології балістичних ракет серйозною проблемою для громадської безпеки", - сказав він.

Кісіда додав, що він готовий особисто зустрітися з Кімом, і сказав, що Токіо тісно співпрацюватиме з Вашингтоном і Сеулом для вирішення проблеми напруженості у відносинах із Пхеньяном.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно підтвердив на початку цього місяця, що Токіо та Сеул працюють над обміном даними про ракетні запуски Північної Кореї в режимі реального часу через США, їхнього спільного союзника.