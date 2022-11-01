НОВИНИЯпонія збільшує строк заборони на первинний в'їзд у країну іноземців у межах зусиль, вжитих із метою стримати поширення штаму коронавірусу Омікрон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Японія продовжує дію заборони на в'їзд для іноземців до кінця лютого
Прем'єр-міністр Кісіда Фуміо представив новий пакет заходів у відповідь на стрімке зростання кількості заражень, що відбувається останнім часом
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє NHK.
Прем'єр-міністр Кісіда Фуміо представив новий пакет заходів у відповідь на стрімке зростання кількості заражень, що відбувається останнім часом.
Він наголосив, що цей захід прикордонного контролю, який набув чинності наприкінці листопада, діятиме до кінця лютого. Під час його реалізації враховуватимуться гуманітарні міркування та національні інтереси.
Щодо роботи системи охорони здоров'я, уряд планує підвищити прозорість даних про рівень зайнятості лікарняних ліжок.
Він також має намір прискорити проведення вакцинації третьою дозою для людей похилого віку.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 11 січня кількість хворих на COVID-19 становить 311 099 080 осіб. Одужали 260 673 035 осіб, 5 512 468 – померли.
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11 01 2022 13:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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