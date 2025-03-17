Японія розмістить ракети великої дальності через зростаючу загрозу з боку Китаю та КНДР

Ракети радіусом дії близько 1 000 км зможуть атакувати цілі в Північній Кореї й прибережних регіонах КНР.

Японія планує розмістити ракети великої дальності на своєму південному острові Кюсю. У країні занепокоєні напруженістю в регіоні, а також позицією США стосовно безпекових пактів.

Про це повідомляє The Guardian.

Ракети радіусом дії близько 1 000 км зможуть атакувати цілі в Північній Кореї й прибережних регіонах КНР. Бойові системи мають розгорнути у 2026 році на двох базах з ракетними гарнізонами. Вони посилять оборону стратегічно важливого архіпелагу Рюкю. Ці заходи також посилять "контрудар" Японії, якщо на неї нападуть, пишуть медіа.

Ракети навряд чи розміщуватимуть на островах префектури Окінава, що простягаються за 110 км від Тайваню, щоб не спровокувати Китай. Там уже розмістили кілька ракетних батарей з меншою дальністю дії.

"Оскільки загроза з боку Китаю і Північної Кореї зростає, для Японії природно протистояти їй ефективнішими системами озброєнь", — каже професор Університету префектури Фукуй Йоїчі Шимада.

Раніше президент США Дональд Трамп скаржився на те, що японсько-американський договір про безпеку нібито не є взаємним. Документ вперше підписали в 1951 році, коли Японія перебувала під американською окупацією.

Заяви Трампа про союзників, зокрема по НАТО, включно з Канадою і Данією, викликають у японців сумніви щодо дотримання його адміністрацією давніх домовленостей.

"Американо-японський альянс у поганому стані. Навіть якщо Китай нападе на Японію, немає жодних гарантій, що США під керівництвом Трампа щось зроблять. Це велика проблема", — додав фахівець з Університету Темпл в Токіо Роберт Дюжаррік.

Далекобійні ракети можуть розмістити на двох базах Сухопутних сил самооборони Японії (GSDF) — йдеться про Кемп Юфуїн у місті Ойта та Кемп Кенгун у Кумамото, обидві на Кюсю. Нові системи озброєння є модернізованими версіями керованих ракет класу "земля — корабель" GSDF типу 12.

Якщо Японія більше не зможе покладатися на військову підтримку Вашингтону, це може спричинити дискусії про володіння ядерною зброєю, підкреслив Роберт Дюжаррік.