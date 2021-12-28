Японія розробила план скидання радіоактивної води з Фукусіми в море

Японія також очікує, що МАГАТЕ наступного року підготує проміжну оцінку безпеки на основі аналізу безпеки очищеної води, компетентності місцевих аналітичних лабораторій та нормативно-правової бази

Уряд Японії розробив план скидання забрудненої води з пошкодженої атомної електростанції Фукусіма в море, включно зі стандартами компенсації для місцевої промисловості та звітування про оцінку безпеки.

Попередньо цього місяця оператор заводу Tokyo Electric Power представив докладні плани утилізації, зокрема будівництво підводного тунелю для скидання води з Фукусіми.

У квітні Японія заявляла про намір скинути понад 1 мільйон тонн забрудненої води поетапно після очищення та розведення, починаючи приблизно з весни 2023 року. Ця заява викликала занепокоєння місцевих рибалок та заперечення з боку сусідніх Китаю та Південної Кореї.

Прагнучи підвищити прозорість та завоювати довіру міжнародного співтовариства, Японія звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із проханням провести огляд для оцінки та надання рекомендацій щодо поводження з радіоактивною водою.

Японія також очікує, що МАГАТЕ наступного року підготує проміжну оцінку безпеки на основі аналізу безпеки очищеної води, компетентності місцевих аналітичних лабораторій та нормативно-правової бази.

Через десять років після сильного землетрусу та цунамі, які вивели з ладу електростанцію на Фукусімі і спричинили найсильнішу ядерну катастрофу у світі з часів Чорнобиля, на цьому місці накопичилося майже 1,3 мільйона тонн забрудненої води.

Вода, якої достатньо для заповнення близько 500 басейнів на кшталт олімпійських, зберігається у величезних резервуарах, обслуговування яких коштує приблизно 870 мільйонів доларів на рік, а місця в них вже не вистачає.