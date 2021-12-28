НОВИНИУряд Японії розробив план скидання забрудненої води з пошкодженої атомної електростанції Фукусіма в море, включно зі стандартами компенсації для місцевої промисловості та звітування про оцінку безпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Японія розробила план скидання радіоактивної води з Фукусіми в море
Японія також очікує, що МАГАТЕ наступного року підготує проміжну оцінку безпеки на основі аналізу безпеки очищеної води, компетентності місцевих аналітичних лабораторій та нормативно-правової бази
Фото: Shutterstock.com
Про це повідомляє Reuters.
Попередньо цього місяця оператор заводу Tokyo Electric Power представив докладні плани утилізації, зокрема будівництво підводного тунелю для скидання води з Фукусіми.
У квітні Японія заявляла про намір скинути понад 1 мільйон тонн забрудненої води поетапно після очищення та розведення, починаючи приблизно з весни 2023 року. Ця заява викликала занепокоєння місцевих рибалок та заперечення з боку сусідніх Китаю та Південної Кореї.
Прагнучи підвищити прозорість та завоювати довіру міжнародного співтовариства, Японія звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із проханням провести огляд для оцінки та надання рекомендацій щодо поводження з радіоактивною водою.
Японія також очікує, що МАГАТЕ наступного року підготує проміжну оцінку безпеки на основі аналізу безпеки очищеної води, компетентності місцевих аналітичних лабораторій та нормативно-правової бази.
Через десять років після сильного землетрусу та цунамі, які вивели з ладу електростанцію на Фукусімі і спричинили найсильнішу ядерну катастрофу у світі з часів Чорнобиля, на цьому місці накопичилося майже 1,3 мільйона тонн забрудненої води.
Вода, якої достатньо для заповнення близько 500 басейнів на кшталт олімпійських, зберігається у величезних резервуарах, обслуговування яких коштує приблизно 870 мільйонів доларів на рік, а місця в них вже не вистачає.
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28 12 2021 11:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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