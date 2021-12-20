НОВИНИЯпонія підготувала проєкт нової "дорожньої карти" своєї космічної політики, яка передбачає співпрацю громадського та приватного секторів у розробці засобу пересування поверхнею Місяця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Японія створить місяцехід для перевезення людей
У проєкті нового плану йдеться, що місяцехід перевозитиме людей місячною поверхнею в рамках одного з американських проєктів освоєння Місяця
Фото: nhk.or.jp
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NHK.
У проєкті нового плану йдеться, що місяцехід перевозитиме людей місячною поверхнею в рамках одного з американських проєктів освоєння Місяця.
У документі також зазначається, що Японія проведе дослідження для розробки технології використання енергії сонця для отримання електроенергії в космосі.
Проєкт передбачає запуск зонда для вивчення одного із супутників Марса у 2024 фінансовому році. Він також містить план, згідно з яким підрозділ Повітряних сил самооборони почне стежити за космічним сміттям та супутниками інших країн у 2023 фінансовому році.
Урядовий Стратегічний штаб космічного розвитку планує завершити підготовку проєкту "дорожньої карти" на засіданні, що відбудеться до кінця поточного року.
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20 12 2021 10:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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