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Японія створить місяцехід для перевезення людей

У проєкті нового плану йдеться, що місяцехід перевозитиме людей місячною поверхнею в рамках одного з американських проєктів освоєння Місяця
Японія підготувала проєкт нової "дорожньої карти" своєї космічної політики, яка передбачає співпрацю громадського та приватного секторів у розробці засобу пересування поверхнею Місяця.
Японія створить місяцехід для перевезення людей Фото: nhk.or.jp
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NHK.
 
У проєкті нового плану йдеться, що місяцехід перевозитиме людей місячною поверхнею в рамках одного з американських проєктів освоєння Місяця.
 
У документі також зазначається, що Японія проведе дослідження для розробки технології використання енергії сонця для отримання електроенергії в космосі.
 
Проєкт передбачає запуск зонда для вивчення одного із супутників Марса у 2024 фінансовому році. Він також містить план, згідно з яким підрозділ Повітряних сил самооборони почне стежити за космічним сміттям та супутниками інших країн у 2023 фінансовому році.
 
Урядовий Стратегічний штаб космічного розвитку планує завершити підготовку проєкту "дорожньої карти" на засіданні, що відбудеться до кінця поточного року.
 
 
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20 12 2021 10:35
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