Японія та Франція допоможуть Україні впоратися з наслідками вторгнення рф – Макрон

Японія та Франція працюватимуть разом, щоб якнайшвидше допомогти Україні впоратися з наслідками російського повномасштабного вторгнення.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з прем'єром Японії Фуміо Кішидою, з посиланням на Japan Today.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида розпочав тижневу поїздку Європою та Північною Америкою в Парижі, провівши переговори з Макроном.

Президент Франції подякував уряду Японії за економічну та гуманітарну підтримку України і сказав, що обидві країни працюватимуть разом, щоб допомогти Україні та всьому світу впоратися з наслідками російського вторгнення. Особливо з проблемами енергетичної та продовольчої безпеки.

Політики під час зустрічі також обговорили спроби КНДР створення нових ракет середньої та великої дальності.

"Японія може розраховувати на нашу незмінну підтримку, щоб протистояти кричущим порушенням міжнародного права з боку Пхеньяна", – наголосив французький президент.

Раніше повідомлялось, що на $1 мільйон Японія передала ліків в українські лікарні.