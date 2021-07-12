Японія ухвалить рішення щодо участі офіційних осіб на Олімпіаді в Пекіні з позиції власних інтересів

"Японія вважає важливим, щоб універсальні цінності міжнародної спільноти, включно зі свободою, повагою основних прав людини та верховенством закону, були гарантовані і в Китаї", - зазначив Хаясі на прес-конференції

Японія вирішить, чи відправляти офіційну делегацію на зимові Олімпійські ігри в Пекіні, виходячи зі своїх національних інтересів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Фуміо Кісіда.

"Ми хотіли б ухвалити власне рішення з погляду наших національних інтересів", - цитують Кісіду японські ЗМІ.

Раніше міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі заявив, що уряду ще належить вирішити, яку позицію зайняти щодо участі офіційних осіб у зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

"Ми ухвалимо рішення про реакцію уряду на Ігри у потрібний момент, всебічно взявши до уваги різні фактори", - сказав Хаясі на прес-конференції.

"Японія вважає важливим, щоб універсальні цінності міжнародної спільноти, включно зі свободою, повагою основних прав людини та верховенством закону, були гарантовані і в Китаї", - зазначив він, додавши, що ці питання будуть враховані під час ухвалення рішення.

У понеділок на брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила: "Адміністрація Байдена не надсилатиме ні дипломатичних представників, ні інших офіційних осіб на Олімпійські та Паралімпійські ігри 2022 року".

Вона зазначила, що у Вашингтон ухвалив це рішення, вважаючи, що КНР порушує права людини, зокрема у Сіньцзяні.

"Але команда США та спортсмени отримають нашу повну підтримку, ми їх підтримуватимемо, самі залишаючись удома", - додала Псакі.

Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть у Пекіні з 4 до 20 лютого.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена оголосить цього тижня дипломатичний бойкот зимовим Олімпійським Іграм 2022 року в Пекіні.