Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Японія висловила протест проти морських претензій Китаю після польотів бомбардувальників КНР та рф

29 червня 2026, 15:55
Японія висловила протест проти морських претензій Китаю після польотів бомбардувальників КНР та рф
Фото: з вільного доступу
Судна берегової охорони Китаю періодично перебували у виключній економічній зоні Японії на південь від острова Йонагуні.
Японія висловила протест через дії кораблів берегової охорони Китаю, якими якими Пекін демонструє свої претензії на морські кордони поблизу японського острова Йонагуні.
 
Про це заявив головний речник японського уряду Мінору Кіхара, пише Bloomberg.
 
Кілька днів тому Токіо підняло винищувачі у відповідь на польоти китайських та російських бомбардувальників поблизу півдня Японії.
 
Ми підтвердили, що судна берегової охорони Китаю періодично перебували у виключній економічній зоні Японії на південь від острова Йонагуні та висували односторонні претензії щодо цих вод”, – заявив Кіхара на пресконференції в понеділок.
 
Він підкреслив, що такі дії Китаю є неприйнятними для Японії, а Токіо неодноразово висловлювало протести через дипломатичні канали. Раніше у червні Китай заявив про початок “спеціальної операції з контролю за морським судноплавством” на схід від Тайваню, щоб підтвердити свою юрисдикцію над цими водами. У травні лідери Японії та Філіппін заявили, що розпочнуть обговорення делімітації морських кордонів між двома країнами.
 
Ці три країни мають спільні претензії на виключні економічні зони в регіоні. Тайвань також заявив про права на морські зони та розгорнув судна берегової охорони у відповідь на операцію Китаю. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь відкинув протести Японії на пресконференції в понеділок у Пекіні.
 
Ми хотіли б ще раз наголосити, що Китай має виключну економічну зону та континентальний шельф у водах на схід від острова Тайвань. Відповідні дії китайської влади є законними, і немає місця для звинувачень”, – сказав він.
 
Речник додав, що Японія та Філіппіни обійшли Китай і розпочали так звану делімітацію морських шляхів. Го підкреслив, що це порушило Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного морського права.

 

ЯпоніяКитай

Останні матеріали

Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське
Політика
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське "Америка понад усе" – Washington Post
Переклад iPress – 29 червня 2026, 16:01
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
Бізнес & Фінанси
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
29 червня 2026, 13:19
Засновник № 1 нового оборонного альянсу Європи. Нова система оборони має будуватися навколо української армії – CEPA
Політика
Засновник № 1 нового оборонного альянсу Європи. Нова система оборони має будуватися навколо української армії – CEPA
Переклад iPress – 29 червня 2026, 13:11
Україна знищує не лише пальне, а й здатність росії виробляти ракети. Тим часом Трамп тихо послаблює санкційний тиск на путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна знищує не лише пальне, а й здатність росії виробляти ракети. Тим часом Трамп тихо послаблює санкційний тиск на путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 червня 2026, 09:51
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Трампа готують і везуть до Москви. Частини 6 та 7 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 26 червня 2026, 15:48
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Технології
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Переклад iPress – 26 червня 2026, 12:33
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Політика
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Переклад iPress – 26 червня 2026, 08:41
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Технології
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 25 червня 2026, 14:55
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється