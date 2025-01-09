Також японця засудили за наркотики і зброю.

Лідер японського кримінального синдикату "Якудза" Такеші Ебісава визнав себе винним у незаконному переміщенні ядерних матеріалів із М’янми, які, за даними слідства, він планував продати Ірану для створення ядерної зброї.

Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції США.

В заяві Мінюсту написано, що в квітні 2022 року Ебісаві і його спільнику були висунуті звинувачення у торгівлі наркотиками та вогнепальною зброєю. Після цього їх обоз взяли під варту.

В лютому минулого року Ебісаві було висунуто додаткові звинувачення у змові з метою продажу ядерних матеріалів військового призначення м смертельно небезпечних наркотиків з М’янми, а також у купівлі зброї від імені озброєного повстанського угруповання.

"Такеші Ебісава визнав сьогодні в федеральному суді, що він зухвало вивозив ядерні матеріали, в тому числі збройовий плутоній, з Мʼянми", – заявив виконуючий обов’язки прокурора США Едвард Кім.

"Він працював над відправкою великої кількості героїну і метамфетаміну до Сполучених Штатів в обмін на надпотужне озброєння, таке як ракети "земля-повітря" для використання на полях битв в Мʼянмі", – йдеться в заяві.

Згідно з обвинувальним актом, зброя, яка мала стати частиною угоди, включала ракети класу "земля-повітря" американського виробництва взятих з американських військових баз в Афганістані, а також іншого важкого озброєння.

Прокурори вважають, що 60-річний Ебісава "нахабно" переправляв з М’янми уран і збройовий плутоній.

З 2020 року Ебісава хвалився офіцеру під прикриттям, який видав себе за Іранського генерала, що має доступ до великої кількості ядерних матеріалів, надаючи фотографії матеріалів разом із лічильниками Гейгера, який реєстрував рівень радіації.

"Потім Ебісава запропонував надати Генералу "плутоній", який був би ще "кращим" і "потужнішим", ніж уран, для цієї мети", - йдеться в заяві.

У відомстві додали, що лабораторія дослідила ядерні зразки та ​​визначила, що ізотопний склад плутонію, знайденого в ядерних зразках, є збройовим, а це означає, що плутоній, якщо він буде вироблений у достатній кількості, буде придатний для використання в ядерній зброї.

Один з співучасників Ебісави заявляв, що вони "мали у своєму розпорядженні понад 2 тисячі кілограмів торію-232 і понад 100 кілограмів урану у сполуці U3O8.

В обвинувальному висновку стверджується, що Ебісава запропонував використати кошти від продажу ядерних матеріалів для фінансування закупівлі зброї для повстанського угруповання в М’янмі.

Завдяки співпраці влади США, Індонезії, Японії і Таїланду змову Ебісави було виявлено та припинено, а сам Ебісава визнав себе винним за шістьма пунктами звинувачень. Тепер йому загрожує довічне увʼязнення.