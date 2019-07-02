Яценюк - країнам-членам НАТО: Україні потрібен покроковий план прискореного набуття членства в Альянсі

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у четвер, 7 лютого, заявив, що Україні потрібен покроковий план прискореного набуття членства в Альянсі після того, як парламент 334-ма голосами ухвалив зміни до Конституції щодо закріплення курсу на членство України в ЄС та НАТО.

"Парламент виразив волю українського народу - Україна буде членом Європейського Союзу і буде членом НАТО. Тому ніколи не здавайся, коли ти віриш в Україну", - заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк нагадав, що в січні 2008 року він як Голова Верховної Ради України разом з тодішнім Президентом і Прем'єр-міністром підписав звернення до Генсека НАТО щодо надання плану дій щодо членства України в Альянсі: "Після цього промосковські сили, які на той момент знаходилися в парламенті України, заблокували Верховну Раду. Півтора місяця промосковські сили блокували парламент з гаслами "НАТО – ні!".

"Але пройшло десять років - і український парламент виразив волю українського народу, яку ми тоді оприлюднили в спільному листі до НАТО. Парламент сказав: Україна буде членом Європейського Союзу і буде членом НАТО. Тому ніколи не здавайся, коли ти віриш в Україну", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк наголосив, що цей довгий шлях ще не пройдений. У порядок денний парламенту включений ініційований "Народним фронтом" проект постанови про офіційне звернення Верховної Ради до держав-членів НАТО, безпосередньо до національних урядів "з тим, щоби воля українського парламенту і воля українського народу про членство України в НАТО отримала зворотну реакцію від країн-членів Альянсу".

"Нам необхідний план дій щодо членства в НАТО або інший прискорений механізм з боку Альянсу з покроковим планом про те, як Україна швидко і оперативно набуде членство в НАТО", - наголосив лідер "Народного фронту".

У 2008 році, відповідно до резолюції Бухарестського саміту НАТО, Україні сказали, "що план дій щодо членства в Альянсі буде, що двері відкриті": "Ми відкрили ці двері. Тепер, шановні партнери з НАТО, запустіть нас в ці двері і зробіть Україну наступним членом Альянсу", - сказав Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що сьогодні Україна захищає кордони НАТО: "Альянс сьогодні в безпеці в тому числі завдяки українській армії. Відповідь на безпеку України і безпеку Європи лежить тільки в одній площині: Україна – член НАТО".

Арсеній Яценюк звернувся до партнерів з Альянсу: "Дорогі наші друзі з НАТО, не бійтеся Росії при прийнятті цього історичного рішення. Росія представляє загрозу як для України, так і для кожного з вас. Ми боронимо вас – тепер допоможіть Україні боронити і себе, і кожного з 30-ти країн-членів Альянсу".

Лідер "Народного фронту" також подякував членам фракції НФ за одностайне голосування за зміни до Конституції щодо закріплення курсу на членство України в ЄС та НАТО.