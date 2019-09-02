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Яценюк доручав перевірити використання коштів на будівництво кордону ще 2016 року, - документ

Проект "Стіна" реалізовано на 30%
Екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк ще 4 березня 2016 року дав доручення перевірити використання коштів, виділених на облаштування українсько-російського державного кордону.
Яценюк доручав перевірити використання коштів на будівництво кордону ще 2016 року, - документ Фото: з вільних джерел

Відповідний документ опублікувала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар політика Ольга Лаппо.

Таке доручення було дано Міністерству внутрішніх справ, Державній прикордонній службі, ДФС і Державній аудиторській службі. 

Прес-секретар Арсенія Яценюка опублікувала відповідь на журналістський запит одного з телеканалів, у якій, зокрема, йдеться про те, що на темпи облаштування кордону вплинуло зниження обсягів фінансування, яке відбулося після відставки екс-прем'єра, і найбільше - "політизація цього найважливішого для безпеки проекту - з метою дискредитації уряду Арсенія Яценюка, особисто тодішнього прем'єра та самої ідеї будівництва державного кордону з країною-агресором".

"Якби не ці два фактори - уже 2018 року ми вперше в історії мали б облаштований кордон з РФ", - написала Ольга Лаппо.

Нагадаємо, про початок проекту облаштування українсько-російського державного кордону колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив у вересні 2014 року. План робіт був ухвалений у травні 2015 року. Проект був здешевлений у чотири рази порівняно з початковими розрахунками. Він передбачає спорудження "інтелектуального кордону" - системи охорони державного кордону, що складається з комплексів відеоспостереження та контролю, суцільного протитранспортного рову, контрольно-слідової смуги, невибухових інженерних загороджень і пересувних бойових модулів, які дають змогу створити суцільну зону спостереження вздовж усього кордону, а також є складовою частиною системи вогневого ураження. Технічні засоби, що становлять основу системи, пов'язано в єдиний комплекс, керуються з єдиного центру та дають можливість відстежувати обстановку дистанційно, у режимі реального часу, розпізнавати загрози й ідентифікувати цілі, а також керувати силами реагування.

За інформацією Держприкордонслужби, проект облаштування кордону реалізовано вже на 30%. Роботи на ділянці Харківської області практично завершено, там рівень контролю над кордоном становить практично 100%.

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09 02 2019 20:36
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