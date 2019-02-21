Яценюк: Міжнародні організації мають бути на півкроку вперед, аби не відставати від сучасності
Тема цьогорічного Форуму, організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - "Міжнародні організації на роздоріжжі між класицизмом і модернізмом. Альтернативне бачення".
Арсеній Яценюк підкреслив, що Російська Федерація формує біля себе пул своїх союзників, "тих країн, які підтримують диктаторську, реваншистську і агресивну політику РФ": "Вони це роблять через гроші, через політику залякування, постачання зброї, підтримку різного роду радикальних сил. І таким чином вони отримують більшість, наприклад, в Генеральній Асамблеї ООН".
"Жодного рішення в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, які і в інших міжнародних організаціях, неможливо прийняти без консенсусу. І тут на сцені з'являється Росія, яка блокує прийняття будь-яких рішень, які підтримують решта членів Ради Безпеки ООН", - сказав він.
Лідер "Народного фронту" також нагадав, що Росія намагається повернутися до Парламентської Асамблеї Ради Європи: "На жаль, спроби Росії ледве не досягли успіху".
"Росія ще з часів Радянського Союзу вміла "переконувати" різні країни для того, щоби отримати для себе більшу кількість голосів, отримати для себе відповідну підтримку і вирішувати свої геополітичні інтереси. Об'єктивно, що для Росії геополітичним інтересом було, є і буде відновлення впливу на весь пострадянський простір. І основне – повернення України в лоно впливу Російської Федерації. Про це публічно говорив Путін, про це публічно говорив Медведєв, про це публічно говорить сьогодні весь російський істеблішмент", - підкреслив він.
Тому глобальним міжнародним організаціям необхідно відповідати сучасним реаліям: "Вони відстали від сучасності. Якщо міжнародні організації не почнуть негайно іти на півкроку вперед від розвитку сьогоднішнього дня, їхня роль і місце буде падати. Якщо країна-агресор, ким є Російська Федерація, має право вето на прийняття рішення, це означає, що ці рішення не приймаються. І це приводить до неефективності такої міжнародної організації. І навіть якщо рішення прийняте - виникає питання його виконання".
"Це три основні пункти, які повинні стояти зараз на порядку денному в глобальних світових організаціях", - підкреслив Арсеній Яценюк.
Київський Безпековий Форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - це платформа для обговорення молодими експертами актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Мета форуму – посилення ролі нового покоління експертів, покращення їх вміння брати участь у процесі політичного аналізу та розвитку.
Під час цьогорічного дводенного Форуму представники усіх регіонів України, а також молоді спеціалісти з Грузії, Німеччини та Польщі будуть обговорювати сучасні виклики, перед якими стоять міжнародні організації (ЄС, НАТО, ОБСЄ, ООН, РЄ). Згодом учасники презентують альтернативний погляд на діяльність цих організацій.
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