Яценюк обговорив з Волкером політичну ситуацію в Україні напередодні президентських виборів Яценюк повідомив, що в центрі уваги під час розмови, окрім політичної ситуації в Україні напередодні президентських виборів, було безпекове становище й окремі аспекти мирного врегулювання

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у Facebook після зустрічі зі Спецпредставником Державного департаменту США Послом Куртом Волкером 27 лютого заявив, що для всіх притомних національних сил нині найважливіше досягти трьох цілей: зберегти політичну стабільність, запобігти приходу до влади реваншистів і популістів та зробити все можливе для захисту чесних виборів.

Фото: nfront.org.ua

"Агресія Росії триває, а отже тісна співпраця з американськими партнерами повинна залишатися безумовним пріоритетом для всього українського політикуму", - підкреслив він. Під час зустрічі з Куртом Волкером лідер "Народного фронту" наголосив, що в Україні "цінують підтримку Сполучених Штатів у протидії російським злочинам і провокаціям на Азові та в Керченській протоці і вітають візит до України американського есмінця "Дональд Кук", який на запрошення нашого уряду прибув до Одеси". "Дякую Послу Курту Волкеру за його активну працю і важливу допомогу задля захисту національної безпеки та суверенітету нашої держави", - написав Арсеній Яценюк.

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