Яценюк про "Північний потік-2": ЄС має показати, що енергетична безпека не менш важлива, ніж мілітарна
“Хто б нам що не розповідав, що ми підпишемо меморандум чи договір і отримаємо гарантії транзиту, - так ми вже підписали Будапештський меморандум, ми вже отримали гарантії. Може, вистачить?”, - сказав він.
“Європа повинна спільною позицією продемонструвати, що енергетична безпека Європи і України не менш важлива, ніж мілітарна, військова і політична безпека”, - підкреслив Арсеній Яценюк.
Цьогорічний Київський Безпековий Форум, що проходить 11-12 квітня, зібрав рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них - високі представники української держави та державного керівництва, дипломатії й експертного середовища із понад 20 країн світу.
Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році. Відтоді Форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.
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