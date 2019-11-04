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Яценюк про "Північний потік-2": ЄС має показати, що енергетична безпека не менш важлива, ніж мілітарна

Якщо "Північний потік-2" буде збудований, підкреслив лідер “Народного фронту”, - Україна буде позбавлена транзиту, якщо "Нордстрім-2" буде збудований - Європа буде ще більш залежна від російського газу
"Необхідна єдність Європейського Союзу і України в питанні енергетики. Химерні гарантії того, що Україна залишиться державою-транзитером після будівництва "Північного потоку-2" не відповідають дійсності", - наголосив лідер партії “Народний фронт”, засновник Фонду “Відкрий Україну” Арсеній Яценюк під час 12-го Київського Безпекового Форуму 11 квітня.
Яценюк про "Північний потік-2": ЄС має показати, що енергетична безпека не менш важлива, ніж мілітарна Фото: nfront.org.ua

“Хто б нам що не розповідав, що ми підпишемо меморандум чи договір і отримаємо гарантії транзиту, - так ми вже підписали Будапештський меморандум, ми вже отримали гарантії. Може, вистачить?”, - сказав він.

“Європа повинна спільною позицією продемонструвати, що енергетична безпека Європи і України не менш важлива, ніж мілітарна, військова і політична безпека”, - підкреслив Арсеній Яценюк.

Цьогорічний Київський Безпековий Форум, що проходить 11-12 квітня, зібрав рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них - високі представники української держави та державного керівництва, дипломатії й експертного середовища із понад 20 країн світу.

Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році. Відтоді Форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.

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11 04 2019 16:22
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