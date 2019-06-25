Яценюк про рішення ПАРЄ щодо повернення Росії: Капітуляція перед агресором веде до катастрофи

"Рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи, яке дозволяє повернути делегацію Росії, - ганебне. Якщо Кремль безкарно повертається, то цінності залишають цей форум"

Екс-прем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що повернення Росії в ПАРЄ веде до катастрофи.

ПАРЄ - скомпрометована, наголосив він: "Розгортається найгірший сценарій втрати авторитету асамблеї. Якщо його не вдасться зупинити, а рішення - оскаржити, нам варто призупинити там свою діяльність".

Лідер НФ закликав "всіх союзників та однодумців також розглянути такий варіант реакції на цю загальноєвропейську ганьбу".

"Подвійні стандарти призводять до трагедій. Європо, згадай свою історію. Капітуляція перед агресором веде до катастрофи", - написав Арсеній Яценюк.

Він також висловив вдячність всій українській делегації а ПАРЄ за боротьбу: "Єдність і відданість наших парламентаріїв заслуговують найвищих оцінок".

Нагадаємо, що делегація РФ у ПАРЄ була позбавлена основних повноважень у 2014 році. На засіданні 9 жовтня 2018 року, як і в 2017 році, ПАРЄ вирішила не повертати Росії право голосу і відклала це питання на 2019 рік. У квітні 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи", яка спочатку мала на меті зняття санкційного тиску з РФ.

Уночі 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення Росії в Раду Європи. В українській делегації після цього заявили, що можуть призупинити свою участь в організації.

В українському МЗС назвали резолюцію ПАРЄ - неприпустимою поступкою Росії.