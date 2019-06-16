Яценюк: У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в Panama papers
"А за таким, як я, всі розвідки всього світу слідкували. У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в жодних Panama papers", - сказав Арсеній Яценюк.
Лідер НФ нагадав, що ще за президентства Януковича, будучи народним депутатом, при внесенні змін до законодавства про боротьбу з корупцією виступав за те, аби державні чиновники декларували всі активи, в тому числі й дорогоцінності та готівкові кошти.
Після розгорнутої дискредитаційної кампанії, підкреслив Яценюк, щодо нього залишилося "дуже багато міфів і брехні": "Десь з'явилося, що Яценюк відсвяткував "вкрадений мільярд". Потім людина, яка написала це повідомлення, вибачилася. Тільки вибачень вже ніхто не прочитав. Його дезінформували, і вся країна це обговорює. Це і "24 вілли на Маямі". І ще десятки паспортів. А ще про те, що я не живу в Україні. І вся сім’я моя живе чи то на острові якомусь, чи то в Сполучених Штатах Америки. Я не міг повірити, що люди це "куплять".
Арсеній Яценюк, за його словами, все життя "як чорт ладану" боявся будь-яких корупційних схем. Втім, саме це йому "приліпили на лоба".
"Ні одного доказу, все чиста брехня", - сказав лідер НФ.
"У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в жодних Panama papers", - підкреслив Арсеній Яценюк.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність