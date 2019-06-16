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Яценюк: У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в Panama papers

Він підкреслив, що у сучасному світі 10 тисяч доларів таємно перерахувати нікуди не можна, "немає нічого в цьому світі таємного, що потім не стає явним"
В інтерв'ю Дмитру Гордону екс-прем’єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк розповів, що заповнював декларації про доходи з 2001 року: "Свою першу декларацію я заповнив у 2001 році. Вже тоді я знав, що прийде час, візьмуть калькулятор, всі документи і скажуть: за що ти живеш, звідки в тебе це взялося?".
Яценюк: У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в Panama papers Фото: nfront.org.ua

"А за таким, як я, всі розвідки всього світу слідкували. У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в жодних Panama papers", - сказав Арсеній Яценюк.

Лідер НФ нагадав, що ще за президентства Януковича, будучи народним депутатом, при внесенні змін до законодавства про боротьбу з корупцією виступав за те, аби державні чиновники декларували всі активи, в тому числі й дорогоцінності та готівкові кошти.

Після розгорнутої дискредитаційної кампанії, підкреслив Яценюк, щодо нього залишилося "дуже багато міфів і брехні": "Десь з'явилося, що Яценюк відсвяткував "вкрадений мільярд". Потім людина, яка написала це повідомлення, вибачилася. Тільки вибачень вже ніхто не прочитав. Його дезінформували, і вся країна це обговорює. Це і "24 вілли на Маямі". І ще десятки паспортів. А ще про те, що я не живу в Україні. І вся сім’я моя живе чи то на острові якомусь, чи то в Сполучених Штатах Америки. Я не міг повірити, що люди це "куплять".

Арсеній Яценюк, за його словами, все життя "як чорт ладану" боявся будь-яких корупційних схем. Втім, саме це йому "приліпили на лоба".

"Ні одного доказу, все чиста брехня", - сказав лідер НФ.

"У мене ніколи не було офшорної компанії. Саме тому мене ніколи не було в жодних Panama papers", - підкреслив Арсеній Яценюк.

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