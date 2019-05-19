Яценюк: Московський більшовицький режим винищував інтелігенцію, розум і душу України

"Зупинити реванш – це в першу чергу не дати можливості Росії відновити свої історичні постаті в Україні, а нам, українцям, - в жодному разі не бути ураженими цією заразою російської пропаганди"

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у неділю, 19 травня, народні депутати взяли участь у скорботній церемонії в Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили", а представники НФ та члени партії вшанували пам'ять жертв політичних репресій по всій країні.

Арсеній Яценюк підкреслив, що нині - День пам'яті великої трагедії української нації, "коли московський більшовицький режим винищував інтелігенцію, винищував розум і душу України".

Лідер "Народного фронту" наголосив, що коли нині піднімається питання скасування декомунізації, це означає, що "послідовники Сталіна вирішили увіковічити в пам’яті українського народу тих, хто вбивав українців".

"Це ж не просто питання зміни назви вулиці. Це не просто питання знищення монументів тих, хто знищував наш народ. Це питання нашої історичної пам’яті і нашої гідності", - наголосив він.

"Мене не дивує, що в Росії 70% громадян до сьогоднішнього дня підтримують Сталіна. Але мене дивує те, що близько 30% українців сьогодні кажуть, що це лідер, який заслуговує на повагу. Такі люди в мене поваги не мають. Тому що вони повинні поважати своїх предків, нашу країну, нашу державу і українську гідність", - сказав Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що уроки минулого мають відношення до сьогодення: "Ми прийняли рішення про відновлення історичної справедливості. І зараз цю історичну справедливість треба захищати. Сталін, як і Гітлер, - це злочинці. Російський більшовицький режим знищував Україну. А послідовники Сталіна, які сьогодні сидять у Москві у вигляді путінського режиму, продовжують далі це робити".

"Зупинити реванш – це в першу чергу не дати можливості Росії відновити свої історичні постаті в Україні, а нам, українцям, - в жодному разі не бути ураженими цією заразою російської пропаганди", - наголосив лідер "Народного фронту".

"Свою гідність треба відстоювати, нашу українську історію треба добре пам’ятати. І знати про те, що ми йдемо правильним шляхом, і цей шлях ще треба буде захищати", - сказав Арсеній Яценюк.