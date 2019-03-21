Яценюк в річницю підписання політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС: Ми станемо членами ЄС і НАТО
"П'ять років тому я мав честь підписати від імені нашої держави політичну частину Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це був історичний результат боротьби нашого народу за свободу і європейське майбутнє", - написав у своєму Facebook Арсеній Яценюк.
"Це був злам. Початок нової доби. Точка нового відліку", - наголосив він.
Арсеній Яценюк підкреслив, що пишається досягненнями обох урядів, які він очолював: "Наші дії у співпраці з суспільством та національними політиками принесли важливі результати".
До цих результатів, нагадав він, належать дія зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, безвізовий режим, енергетична незалежність від Росії: "До цих досягнень належать тисячі складних рішень, які вважав за доцільне приймати, щоб наш вибір став реальним".
"Так, нам сьогодні важко. Ми пережили і переживаємо складні випробування. Але ми досягнемо великої мети. Ми станемо членами ЄС і НАТО", - наголосив лідер "Народного фронту".
"Вірив у це п`ять років тому. Вірю у це зараз. І справа не лише в мрії. Наше членство в ЄС і НАТО - це єдиний спосіб завершити війну і єдиний шлях до довгострокового миру й безпеки на європейському континенті. І ми переможемо", - написав Арсеній Яценюк.
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