Яценюк в річницю підписання політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС: Ми станемо членами ЄС і НАТО

"Вірив у це 5 років тому. Вірю в це зараз"

Лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк у четвер, 21 березня переконаний, що Україна стане членом ЄС і НАТО.

"П'ять років тому я мав честь підписати від імені нашої держави політичну частину Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це був історичний результат боротьби нашого народу за свободу і європейське майбутнє", - написав у своєму Facebook Арсеній Яценюк.

"Це був злам. Початок нової доби. Точка нового відліку", - наголосив він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що пишається досягненнями обох урядів, які він очолював: "Наші дії у співпраці з суспільством та національними політиками принесли важливі результати".

До цих результатів, нагадав він, належать дія зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, безвізовий режим, енергетична незалежність від Росії: "До цих досягнень належать тисячі складних рішень, які вважав за доцільне приймати, щоб наш вибір став реальним".

"Так, нам сьогодні важко. Ми пережили і переживаємо складні випробування. Але ми досягнемо великої мети. Ми станемо членами ЄС і НАТО", - наголосив лідер "Народного фронту".

"Вірив у це п`ять років тому. Вірю у це зараз. І справа не лише в мрії. Наше членство в ЄС і НАТО - це єдиний спосіб завершити війну і єдиний шлях до довгострокового миру й безпеки на європейському континенті. І ми переможемо", - написав Арсеній Яценюк.