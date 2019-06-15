Яценюк: Якщо на проекті "Стіна" хтось вкрав – нехай відповідає. Але кордон має бути збудований

Екс-прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк в інтерв’ю Дмитру Гордону, заявив, що "дискредитація проекту "Стіна" - це ще один унікальний приклад брехні проти нього і проти державного проекту".

Арсеній Яценюк зазначив, що питанням необлаштованості українсько-російського кордону він займався ще з 2007 року, коли був міністром закордонних справ: "Ми тоді проводили демаркацію і делімітацію. Росія страшно не хотіла, щоб був кордон. Страшно".

"Ну, як на кордоні між Україною і Росією немає жодних споруд? Взагалі немає державного кордону. А чим тоді займається Державна прикордонна служба, що вона охороняє?", - додав екс-прем’єр.

"Коли я став Прем'єром, зрозумів, що треба терміново будувати кордон. Я показав, як це виглядає: це цілий комплекс інженерних і оборонювальних споруд, контрольні смуги, вали, загородження. Це фахівці, які мають клепку, розробили весь цей проект. Моє завдання було його здешевити. Я його здешевив на початковому варіанті в 4 рази в доларовому еквіваленті", - нагадав він.

Після цього, підкреслив екс-прем’єр, проти нього і проекту почалася дискредитаційна кампанія: "Сто разів вже показали, скільки збудовано, - але люди до сьогоднішнього дня говорять про те, що це фікція. Хтось собі намалював, що це буде Велика китайська стіна. В Ізраїлі система безпеки називається Iron Dome - "залізний купол". Але це ж не збудували над Ізраїлем залізний купол. Я з такої самої логіки назвав це "Стіна".

Коли почалася дискредитаційна кампанія проти проекту, певні правоохоронні органи почали на цьому піаритися: "Я сказав: якщо якісь будівельники вкрали гроші, ви їх посадіть".

Арсеній Яценюк ще раз нагадав, що доручення перевірити витрачання коштів на проект підписав він як Глава Уряду, і це доручення опубліковано в Інтернеті.

"Я дав команду перевіряти. А ви хочете заробити дешевий політичний рейтинг. Якщо там вкрали - будь ласка, посадіть їх в тюрму. Тільки нікого не посадили. Галасу купа, а ніхто не сидить. Так це що було? Кримінальне переслідування? Чи це була частина заробляння дешевих політичних дивідендів? Яценюка було ж популярно критикувати", - зазначив він.

Арсеній Яценюк нагадав, що на місця облаштування кордону їздили десятки знімальних груп, народні депутати: "Державна прикордонна служба каже: супероб'єкт. Військові кажуть: правильний об'єкт. Звичайно, що він не захистить від танків. Так це не була його мета. Це перша лінія оборони".

Він також наголосив, що за таким же проектом почали облаштовувати кордон з Росією європейські держави: "Країни Балтії будують по такому самому проекту, як і ми. Тільки в три рази дорожче".

"Стіна" повинна добудуватися. Якщо хтось щось вкрав, нехай сяде. Якщо там ніхто нічого не вкрав і правоохоронні органи почали цю історію як політичну, - нехай відповідають за політичну діяльність", - сказав Яценюк.