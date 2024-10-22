Є інформація про підготовку двох бригад по шість тисяч бійців із КНДР – Зеленський

"Якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо", - вважає український президент.

Володимир Зеленський повідомив, що є інформація про підготовку росіянами двох підрозділів із військових із КНДР.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери", - сказав глава держави.

Президент також повідомив, що всі у світі "однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити", тому "ми разом повинні зупинити росію та її спільників".

"Якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо. І якщо росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати росію до миру, насправді допомагає путіну воювати. Злочинців треба зупиняти. Ми очікуємо жорсткої предметної реакції світу. Бажано, не тільки словами", - додав Зеленський.