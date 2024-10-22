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Є інформація про підготовку двох бригад по шість тисяч бійців із КНДР – Зеленський

22 жовтня 2024, 21:07
Є інформація про підготовку двох бригад по шість тисяч бійців із КНДР – Зеленський
"Якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо", - вважає український президент.
Володимир Зеленський повідомив, що є інформація про підготовку росіянами двох підрозділів із військових із КНДР.
 
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
 
"Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери", - сказав глава держави.
 
Президент також повідомив, що всі у світі "однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити", тому "ми разом повинні зупинити росію та її спільників".
 
"Якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо. І якщо росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати росію до миру, насправді допомагає путіну воювати. Злочинців треба зупиняти. Ми очікуємо жорсткої предметної реакції світу. Бажано, не тільки словами", - додав Зеленський.
КНДРвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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