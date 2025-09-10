Є ознаки, що порушення рф повітряного простору Польщі було навмисним – Каллас

Дипломатка заявила, що Європа "має підвищити ціну для москви"

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що минулої ночі в Польщі ми стали свідками найсерйознішого порушення європейського повітряного простору росією з початку війни, і є ознаки, що воно було навмисним, а не випадковим.

Про це вона написала у соцмережі Х.

“Я підтримую зв'язок з генсеком НАТО Марком Рютте та главою МЗС Польщі. ЄС повністю солідарний з Польщею”, – написала Каллас.

Вона додала, що росія війну ескалує, а не закінчує.

“Ми повинні підвищити ціну для москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи. ЄС відіграє важливу роль, і ми підтримуватимемо такі ініціативи, як лінія оборони “Східний прикордонний щит”, – написала Каллас.