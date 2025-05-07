Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Є пропозиція припинити вогонь і відвести українські і російські війська на 15 кілометрів – Келлог

07 травня 2025, 11:33
Є пропозиція припинити вогонь і відвести українські і російські війська на 15 кілометрів – Келлог
джерело x.com/generalkellogg
Келлог висловив упевненість, що росія не зможе виграти у війні
Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про згоду України на повне припинення вогню: на морі, в повітрі та на землі. Україна згодна припинити вогонь на 30 днів з можливістю продовження
 
Про це він сказав в ефірі Fox News. 
 
Келлог висловив упевненість, що росія не зможе виграти у війні. Про це свідчить її провал у захопленні Києва і високі втрати. 
 
На запитання про те, чи дозволять росії залишитися в Криму і на захоплених частинах українських областей, Келлог навів приклад Балтійських країн під час радянської окупації. 
 
"Ми ніколи не визнавали факту, що вони відійшли Радянському союзу. Ми казали, що з часом це зміниться", – сказав він. 
 
Келлог стверджує, що Україна готова на певний період заморозити бойові дії на поточних лініях та створити демілітаризовану зону в 30 кілометрів: на 15 кілометрів відступлять українські і на 15 кілометрів – російські війська. 
 
"Тож ми отримаємо 30 кілометрів – зону у вісім миль, за якою будуть спостерігати. У вас є коаліція охочих з британців, французів, німців та щонайменше з 12 інших країн, які хочуть розмістити свої війська для повітряного "шолому"", – сказав Келлог. 

 

війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Політика
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Переклад iPress – 07 травня 2025, 15:05
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Політика
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 травня 2025, 12:23
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Політика
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Переклад iPress – 07 травня 2025, 00:18
TikTok і
Політика
TikTok і "месія" для румунської діаспори. Вибори в Румунії – нова загроза для держави – Politico
Переклад iPress – 06 травня 2025, 15:05
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Cуспільство
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Переклад iPress – 06 травня 2025, 12:35
Ескалація бойових дій та повітряна війна. Українські запаси ракет класу
Cуспільство
Ескалація бойових дій та повітряна війна. Українські запаси ракет класу "земля-повітря" критично низькі – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 травня 2025, 23:14
Одноразові агенти. Як росія використовує онлайн-вербувальників для саботажу в Європі – The Guardian
Політика
Одноразові агенти. Як росія використовує онлайн-вербувальників для саботажу в Європі – The Guardian
Переклад iPress – 05 травня 2025, 16:48
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Політика
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Переклад iPress – 05 травня 2025, 11:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється