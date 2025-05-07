Є пропозиція припинити вогонь і відвести українські і російські війська на 15 кілометрів – Келлог

Келлог висловив упевненість, що росія не зможе виграти у війні

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про згоду України на повне припинення вогню: на морі, в повітрі та на землі. Україна згодна припинити вогонь на 30 днів з можливістю продовження

Про це він сказав в ефірі Fox News.

Келлог висловив упевненість, що росія не зможе виграти у війні. Про це свідчить її провал у захопленні Києва і високі втрати.

На запитання про те, чи дозволять росії залишитися в Криму і на захоплених частинах українських областей, Келлог навів приклад Балтійських країн під час радянської окупації.