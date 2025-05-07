Є пропозиція припинити вогонь і відвести українські і російські війська на 15 кілометрів – Келлог
07 травня 2025, 11:33
джерело x.com/generalkellogg
Келлог висловив упевненість, що росія не зможе виграти у війні
Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про згоду України на повне припинення вогню: на морі, в повітрі та на землі. Україна згодна припинити вогонь на 30 днів з можливістю продовження
Про це він сказав в ефірі Fox News.
Келлог висловив упевненість, що росія не зможе виграти у війні. Про це свідчить її провал у захопленні Києва і високі втрати.
На запитання про те, чи дозволять росії залишитися в Криму і на захоплених частинах українських областей, Келлог навів приклад Балтійських країн під час радянської окупації.
"Ми ніколи не визнавали факту, що вони відійшли Радянському союзу. Ми казали, що з часом це зміниться", – сказав він.
Келлог стверджує, що Україна готова на певний період заморозити бойові дії на поточних лініях та створити демілітаризовану зону в 30 кілометрів: на 15 кілометрів відступлять українські і на 15 кілометрів – російські війська.
"Тож ми отримаємо 30 кілометрів – зону у вісім миль, за якою будуть спостерігати. У вас є коаліція охочих з британців, французів, німців та щонайменше з 12 інших країн, які хочуть розмістити свої війська для повітряного "шолому"", – сказав Келлог.