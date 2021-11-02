ЄБА закликала провести якісну реформу правоохоронних органів у 2021 році

Експерти ЄБА побоюються, що замість нового аналітичного органу з'явиться структура з новою назвою, але зі старими методами і навіть з тими самими людьми

ЄБА звернулася до президента Володимира Зеленського, прем'єра Дениса Шмигаля, глави МВС Арсена Авакова з проханням приділити належну увагу реформуванню правоохоронної системи у 2021 році та закликала не допускати ситуації, коли правоохоронні органи "кошмарять" бізнес.

Бізнес очікує реформування правоохоронних органів, проте остання редакція закону про Бюро економічної безпеки (БЕБ) і ухвалений у першому читанні законопроект про реформу Служби безпеки (СБУ) викликають сумніви у якості таких реформ, зазначила Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) у релізі у четвер, пише "Інтерфакс-Україна".

"Варто зазначити: на жаль, на сьогодні проблема взаємодії з правоохоронними органами стосується не лише мікро- та малого бізнесу, підприємців, що працюють у регіонах, а й великих міжнародних компаній і стратегічних інвесторів", - йдеться у релізі.

"Особливо актуально наразі питання реформування виникає у контексті створення БЕБ. І хоча фінальної версії документа співтовариство ще не бачило, передостанній варіант законопроекту бізнес сприймав насторожено", - наголошує асоціація.

Експерти ЄБА побоюються, що замість нового аналітичного органу з'явиться структура з новою назвою, але зі старими методами і навіть з тими самими людьми.

"Крім цього, паралельно отримала старт реформа СБУ шляхом ухвалення у першому читанні Верховною Радою законопроекту №3196-д. Так, законопроектом мають ліквідувати в СБУ антикорупційний і економічний підрозділи, частково демілітаризувати службу тощо, проте є побоювання, що ліквідовані управління СБУ будуть реінкарновані у вигляді інших функціональних підрозділів, які здійснюватимуть контррозвідувальне забезпечення у контексті економічного потенціалу, іншими словами, ймовірно, продовжуватимуть тиснути на бізнес. І загалом - до документа є чимало запитань щодо оновлених повноважень служби", - зазначає асоціація.

ЄБА звернулася до президента Володимира Зеленського, прем'єра Дениса Шмигаля, глави МВС Арсена Авакова з проханням приділити належну увагу реформуванню правоохоронної системи у 2021 році та закликала не допускати ситуації, коли правоохоронні органи "кошмарять" бізнес.

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