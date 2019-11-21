ЄБРР став співвласником 30% на 70% із Fairfax у СК "Універсальна", "АРКС" та "АРКС Лайф"

Уточнюється також, що ЄБРР є міноритарним акціонером СК "Універсальна" з 2011 року

Як наголошується у повідомленні, "ХФФ Україна" є холдинговою компанією трьох дочірніх страхових компаній - "АРКС" (провідний страховик України з валовою підписаною страховою премією в розмірі 1,891 млрд грн), "АРКС Лайф" (93 млн грн) і СК "Універсальна" (826 млн. грн). Загальний обсяг валових підписаних страхових премій, зібраних трьома компаніями у 2018 році, становить 2,811 млрд грн ($114 млн).

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у листопаді 2019 року став власником 30% ТОВ "Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдінгс" ("ХФФ Україна", Київ), якому належать страхова компанія "Універсальна" (Київ ), ПрАТ "Страхова компанія "АРКС" і ТДВ "Страхова компанія "АРКС Лайф", для підтримки розвитку страхового сектору та конкуренції на ринку, повідомляється на сайті ЄБРР у четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна.

Згідно з релізом, решту 70% "ХФФ Україна" контролює Fairfax Financial Holdings Limited (Канада).

"Ця операція сприятиме консолідації власності на дуже фрагментованому страховому ринку України, підтримці ринкової конкуренції та зростанню, дасть змогу операційним компаніям отримати вигоду від володіння стратегічним страховим інвестором і підтримає розвиток небанківського фінансового сектору в Україні", - наголошується у повідомленні.

Уточнюється також, що ЄБРР є міноритарним акціонером СК "Універсальна" з 2011 року.

Як наголошується у повідомленні, "ХФФ Україна" є холдинговою компанією трьох дочірніх страхових компаній - "АРКС" (провідний страховик України з валовою підписаною страховою премією в розмірі 1,891 млрд грн), "АРКС Лайф" (93 млн грн) і СК "Універсальна" (826 млн. грн). Загальний обсяг валових підписаних страхових премій, зібраних трьома компаніями у 2018 році, становить 2,811 млрд грн ($114 млн).

Також наголошується, що "ХФФ Україна" контролює більшість (70%) Fairfax Financial Holdings Limited (Торонто, Канада), фінансової компанії, що займається нерухомістю, страхуванням від нещасних випадків, страхуванням і перестрахуванням і котирується на фондовій біржі Торонто

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