ЄБРР виділив 60 млн євро на кредити малому і середньому бізнесу в Україні
Кошти будуть видавати у гривні, а розмір одного кредиту буде складати до еквівалента 3 мільйонів євро.
"Кредитна лінія призначена для малого та середнього бізнесу в Україні, для використання підприємствами можливостей, які відкриваються через реалізацію угоди про вільну торгівлю з ЄС", - повідомив керуючий ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне під час прес-конференції у Києві 15 березня, інформує "Громадське".
Нагадаємо, Кабінет Міністрів створив комісію із захисту бізнесу від тиску силовиків на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Як повідомлялося, мораторій на перевірки бізнесу в Україні діяв з 2014 року. Це рішення приймалося з метою припинити тиск на підприємців з боку контролюючих органів, за допомогою чого виключити чинник корупції та стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що Україна піднялася ще на пять позицій у рейтингу Doing Business та посіла 71 місце.
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