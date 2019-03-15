ЄБРР виділив 60 млн євро на кредити малому і середньому бізнесу в Україні

Кошти будуть видавати у гривні, а розмір одного кредиту буде складати до еквівалента 3 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з Євросоюзом запускають кредитну лінію для фінансування проектів малого та середнього бізнесу в Україні. Загальний обсяг фінансування має скласти 60 мільйонів євро.

Кошти будуть видавати у гривні, а розмір одного кредиту буде складати до еквівалента 3 мільйонів євро.

"Кредитна лінія призначена для малого та середнього бізнесу в Україні, для використання підприємствами можливостей, які відкриваються через реалізацію угоди про вільну торгівлю з ЄС", - повідомив керуючий ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне під час прес-конференції у Києві 15 березня, інформує "Громадське".