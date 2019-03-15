Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ЄБРР виділив 60 млн євро на кредити малому і середньому бізнесу в Україні

Кошти будуть видавати у гривні, а розмір одного кредиту буде складати до еквівалента 3 мільйонів євро
Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з Євросоюзом запускають кредитну лінію для фінансування проектів малого та середнього бізнесу в Україні. Загальний обсяг фінансування має скласти 60 мільйонів євро.
ЄБРР виділив 60 млн євро на кредити малому і середньому бізнесу в Україні Фото: sigmalive.com

Кошти будуть видавати у гривні, а розмір одного кредиту буде складати до еквівалента 3 мільйонів євро.

"Кредитна лінія призначена для малого та середнього бізнесу в Україні, для використання підприємствами можливостей, які відкриваються через реалізацію угоди про вільну торгівлю з ЄС", - повідомив керуючий ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне під час прес-конференції у Києві 15 березня, інформує "Громадське".

Нагадаємо, Кабінет Міністрів створив комісію із захисту бізнесу від тиску силовиків на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Як повідомлялося, мораторій на перевірки бізнесу в Україні діяв з 2014 року. Це рішення приймалося з метою припинити тиск на підприємців з боку контролюючих органів, за допомогою чого виключити чинник корупції та стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що Україна піднялася ще на пять позицій у рейтингу Doing Business та посіла 71 місце.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 03 2019 14:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.