НОВИНИЗ цього приводу влаштували святковий сніданок на його власній фазенді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Єдина в Україні горила Тоні святкує 48-річчя
Фото: Київський зоопарк
Київський зоологічний парк загальнодержавного значення повідомив, що протягом 2 днів до привітань горили можуть долучитися всі бажаючі, для цього потрібно размалювати одну з листівок.
Фото: Київський зоопарк
"Юннати Київзоо організували спеціальний куточок біля вольєру, де з допомогою різнокольорових фломастерів можна створити пам’ятне привітання. Сніданок іменинника та куточок поздоровлень чекають на вас 9 та 10 серпня з 11:00 до 13:00 ", - сказано у повідомленні.
Фото: Київський зоопарк
Тоні - єдина рівнинна горила в Україні. В січні українські ЗМІ повідомляли, що ссавець дотримується виключно вегетаріанської дієти – їсть сезонні овочі, фрукти, листя бананів, цикорій.
Фото: Київський зоопарк
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 08 2022 13:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Україна отримала першу партію турецьких БТР
- ФОТО У чилійській пустелі утворилася загадкова діра
- ВІДЕО В Україні затримана диверсійна група, яка планувала вбити Резнікова і Буданова - СБУ
- Єврокомісія відклала запуск системи авторизації поїздок ETIAS на осінь 2023 року
- Зеленський закликав країни Заходу заборонити в'їзд всім росіянам