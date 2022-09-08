Єдина в Україні горила Тоні святкує 48-річчя

З цього приводу влаштували святковий сніданок на його власній фазенді.

Фото: Київський зоопарк

Київський зоологічний парк загальнодержавного значення повідомив , що протягом 2 днів до привітань горили можуть долучитися всі бажаючі, для цього потрібно размалювати одну з листівок. Фото: Київський зоопарк "Юннати Київзоо організували спеціальний куточок біля вольєру, де з допомогою різнокольорових фломастерів можна створити пам’ятне привітання. Сніданок іменинника та куточок поздоровлень чекають на вас 9 та 10 серпня з 11:00 до 13:00 ", - сказано у повідомленні. Фото: Київський зоопарк Тоні - єдина рівнинна горила в Україні. В січні українські ЗМІ повідомляли, що ссавець дотримується виключно вегетаріанської дієти – їсть сезонні овочі, фрукти, листя бананів, цикорій. Фото: Київський зоопарк

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