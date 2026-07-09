Єльцин обрав би іншого наступника, якби знав, що росія буде імпортувати пальне –Зеленський

За даними джерел Reuters, через українські атаки по нафтопереробних заводах росія планує імпортувати бензин з країн Азії.

Президент України Володимир Зеленський назвав "історичним анекдотом" те, що росія, економіка якої була орієнтувана на експорт енергоресурсів, після українських ударів змушена імпортувати пальне.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

"Між нами кажучи, я думаю, що якщо би Єльцин знав, що через 20+ років росія замість експорту буде іспортувати енергоносії і через те, що вона сама, дурнувата, вирішила розв’язати війну, він би обрав іншого наступника", – додав Зеленський.

Нагадаємо, на тлі регулярних атак безпілотників про російських НПЗ москва заборонила експорт бензину для всіх учасників ринку до 31 липня. А до 30 листопада обмежила експорт авіаційного гасу.

За даними джерел Reuters, через українські атаки по нафтопереробних заводах росія планує імпортувати бензин з країн Азії. Для того, щоб подолати дефіцит, кремль вже імпортував сировину з білорусі, а також шукав невеликі обсяги палива з Казахстану. Однак жодна з країн не має достатніх потужностей для підтримки росії, стверджують джерела агентства.