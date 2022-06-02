Єлизавета II: 70 років на британському престолі

6 лютого 1952 року королівський престол Великої Британії і Співдружності посіла, після смерті батька, 25-річна Єлизавета II

Фото: з вільного доступу

Вона є на сьогодні найстарішим правлячим монархом у світі та найстарішим у світі главою держави. Єлизавета II є покровителькою понад 600 благодійних та інших організацій. Її шлюб з герцогом Філіппом Маунтбеттеном став найдовшим королівським шлюбом у світовій історії - 74 роки. У королеви четверо дітей,восьмеро онуків і 12 правнуків.

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