CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКоролева Великої Британії Єлизавета II скасувала традиційне святкування Різдва в Сандрінгемському палаці у Норфолку з огляду на ситуацію щодо поширення штаму коронавірусу Омікрон у країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Єлизавета ІІ через пандемію порушить традицію святкування Різдва
У Букінгемському палаці зазначили, що це було особистим рішенням королеви, яке "демонструє обережний підхід"
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС.
У Букінгемському палаці зазначили, що це було особистим рішенням королеви, яке "демонструє обережний підхід".
Зазначається, що Її Величність залишиться на свята у Віндзорському замку, де до неї приєднаються члени королівської родини.
Поки що невідомо, хто саме приїде, але представник палацу заявив, що буде дотримано "всіх відповідних інструкцій".
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Єлизавета II скасувала традиційний передріздвяний сімейний обід у Віндзорському замку. 95-річна королева зазвичай влаштовує обід для членів своєї сім'ї напередодні Різдва перед тим, як відбути до Сандрінгема на різдвяні свята. Окрім дітей, онуків та правнуків на такі обіди зазвичай приїжджають також двоюрідні брати королеви.
Торік цей захід також скасували через COVID-19.
Цьогорічне Різдво стане першим, яке британська королева проведе без свого чоловіка принца Філіпа, який пішов із життя у квітні цього року у віці 99 років.
Протягом останніх тижнів у Британії стрімко зростає захворюваність на COVID-19, зокрема через штам Омікрон. Загалом від нього в країні померло вже 12 людей, ще 104 інфіковані особи перебувають у лікарнях.
У світі станом на ранок 21 грудня зафіксували 275 815 930 випадків зараження коронавірусом, зокрема 5 377 168 летальних, одужали 247 498 889 осіб.
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