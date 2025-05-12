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Єрмак відповів, чи буде Україна вести мирні переговори з кимось з рф, крім путіна

12 травня 2025, 09:35
Єрмак відповів, чи буде Україна вести мирні переговори з кимось з рф, крім путіна
Фото: з вільних джерел
Київ не дасть росії можливості звинуватити себе в зриві мирного процесу.
Україна не дасть росії приводу звинуватити її в зриві мирного процесу. Вона продовжує наполягати, що якщо москва справді готова до перемовин, то зобов'язана прийняти пропозицію США та партнерів з Європи про повне припинення вогню.
 
Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак. 
 
Він вважає, що після відповіді президента Володимира Зеленського про те, що він чекатиме на переговорах у Туреччині 15 травня путіна особисто, м'яч перебуває на боці росії. Україна – за мир, а не імітацію. 
 
"Ми роками вели переговори з агресором і знаємо, як вони вміють тягнути час. Україна понад усе прагне справедливого і міцного миру. І ми прямо говоримо про це на всіх рівнях. Саме тому ми постійно наголошуємо: Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Ми не дамо росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу", – сказав він. 
 
Відповідаючи на запитання про те, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім путіна: Єрмак відповів: "А вам відомо, хто ще в росії ухвалює рішення такого рівня і здатний забезпечити їх виконання? Зрозуміло, він делегуватиме технічні та підготовчі етапи – але ми розуміємо, на кого в підсумку все зав'язано".
 
Андрій Єрмаквійна в Україніросія окупанти

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