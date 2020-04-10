Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Єрмак вважає, що Україна підготовлена до другої хвилі COVID-19 і ситуація під контролем

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вважає, що Україна підготовлена до другої хвилі пандемії COVID-19 і ситуація знаходиться під контролем.
Єрмак вважає, що Україна підготовлена до другої хвилі COVID-19 і ситуація під контролем Фото: з вільних джерел

"Я не можу сказати, що ми не підготовлені. На сьогодні я вважаю, що абсолютно ситуація знаходиться під контролем. Природно, ми спостерігаємо. Ми робимо рекордну кількість тестів. Зокрема, з цим пов'язаний такий ріст, ми нічого не приховуємо", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" в суботу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Єрмак зазначив, що практично щодня проходять селекторні наради під головуванням президента України Володимира Зеленського, де беруть участь практично всі топ-чиновники країни, часто відбуваються зустрічі з главами ОДА, президент багато їздить країною, відвідує медичні установи, слухає звіти голів ОДА, профільних лікарів.

Керівник ОП також вважає, що деякі місцеві чиновники, женучись за швидкими політичними дивідендами, забули, що життя людини - найдорожче. "Плюс було літо, люди трохи розслабилися. А восени завжди йде зростання інфекційних захворювань, грип. Але я впевнений, що ми пройдемо це, ми не розслабляємося ні на хвилину. Якщо виникають якісь проблеми, то одразу знаходяться їх вирішення", - наголосив він.

Єрмак зазначив, що другої хвилі пандемії COVID-19 не вдалося уникнути нікому в цьому світі. "Хто б що не говорив, сьогодні друга хвиля спостерігається практично у всіх країнах. Є різні тенденції, причому в деяких країнах, де була дуже трагічна ситуація під час першої хвилі, на превеликий жаль, повторюється і під час другої", - сказав він.

Читайте також: МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" по коронавірусу: що змінилось

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 10 2020 11:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.