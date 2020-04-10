Єрмак вважає, що Україна підготовлена до другої хвилі COVID-19 і ситуація під контролем

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вважає, що Україна підготовлена до другої хвилі пандемії COVID-19 і ситуація знаходиться під контролем.

"Я не можу сказати, що ми не підготовлені. На сьогодні я вважаю, що абсолютно ситуація знаходиться під контролем. Природно, ми спостерігаємо. Ми робимо рекордну кількість тестів. Зокрема, з цим пов'язаний такий ріст, ми нічого не приховуємо", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" в суботу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Єрмак зазначив, що практично щодня проходять селекторні наради під головуванням президента України Володимира Зеленського, де беруть участь практично всі топ-чиновники країни, часто відбуваються зустрічі з главами ОДА, президент багато їздить країною, відвідує медичні установи, слухає звіти голів ОДА, профільних лікарів.

Керівник ОП також вважає, що деякі місцеві чиновники, женучись за швидкими політичними дивідендами, забули, що життя людини - найдорожче. "Плюс було літо, люди трохи розслабилися. А восени завжди йде зростання інфекційних захворювань, грип. Але я впевнений, що ми пройдемо це, ми не розслабляємося ні на хвилину. Якщо виникають якісь проблеми, то одразу знаходяться їх вирішення", - наголосив він.

Єрмак зазначив, що другої хвилі пандемії COVID-19 не вдалося уникнути нікому в цьому світі. "Хто б що не говорив, сьогодні друга хвиля спостерігається практично у всіх країнах. Є різні тенденції, причому в деяких країнах, де була дуже трагічна ситуація під час першої хвилі, на превеликий жаль, повторюється і під час другої", - сказав він.

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