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Єрмак: За декілька місяців доходи рф від експорту енергоносіїв впали майже втричі

Ольга
Матарикіна
Санкції працюють, але найцікавіше буде далі
Єрмак: За декілька місяців доходи рф від експорту енергоносіїв впали майже втричі Фото: з вільних джерел
Доходи російської федерації від експорту нафти, газу, нафтопродуктів і газового конденсату в серпні впали до $5,6 млрд порівняно з $15,7 млрд у квітні.
 
Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.
 
"Доходи росії від експорту нафти, газу, нафтопродуктів і газового конденсату в серпні впали до $5,6 млрд проти $15,7 млрд у квітні. Санкції працюють, але найцікавіше буде далі з нафтою. У 2023 році російська економіка перетвориться на гарбуз", - зазначив Єрмак.
 
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну Сполучені Штати Америки, Європейський Союз із партнерами запровадили проти рф широкі економічні санкції та обмеження іншого характеру.
 
 

 

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19 09 2022 11:14
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