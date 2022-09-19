Єрмак: За декілька місяців доходи рф від експорту енергоносіїв впали майже втричі

Доходи російської федерації від експорту нафти, газу, нафтопродуктів і газового конденсату в серпні впали до $5,6 млрд порівняно з $15,7 млрд у квітні.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram

"Доходи росії від експорту нафти, газу, нафтопродуктів і газового конденсату в серпні впали до $5,6 млрд проти $15,7 млрд у квітні. Санкції працюють, але найцікавіше буде далі з нафтою. У 2023 році російська економіка перетвориться на гарбуз", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну Сполучені Штати Америки, Європейський Союз із партнерами запровадили проти рф широкі економічні санкції та обмеження іншого характеру.