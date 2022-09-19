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Єрмак: За декілька місяців доходи рф від експорту енергоносіїв впали майже втричі
Фото: з вільних джерел
Доходи російської федерації від експорту нафти, газу, нафтопродуктів і газового конденсату в серпні впали до $5,6 млрд порівняно з $15,7 млрд у квітні.
Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.
"Доходи росії від експорту нафти, газу, нафтопродуктів і газового конденсату в серпні впали до $5,6 млрд проти $15,7 млрд у квітні. Санкції працюють, але найцікавіше буде далі з нафтою. У 2023 році російська економіка перетвориться на гарбуз", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну Сполучені Штати Америки, Європейський Союз із партнерами запровадили проти рф широкі економічні санкції та обмеження іншого характеру.
Раніше повідомлялося, що за два тижні вересня прибуток від експорту електроенергії з України досягнув рекордної суми.
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19 09 2022 11:14 МЕДІА
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