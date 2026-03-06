Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС досі намагається знайти рішення через вето Угорщини на €90 млрд допомоги для України

06 березня 2026, 19:11
Фото: Укрінформ
Зеленський, схоже, неохоче вважає, що єдиним варіантом може бути відновлення Україною нафтового трубопроводу до Східної Європи.

Європейський Союз активно шукає варіанти розблокувати кредит на €90 млрд для України, який блокує Угорщина. Юридичних шляхів швидко обійти позицію прем'єр-міністра Віктора Орбана наразі не існує. 

Про це інформує медіаорганізація Politico.

Фінансування передбачає спільні запозичення, і всі 27 держав ЄС мають підтримати позику. Орбан спочатку погоджувався, але потім змінив позицію.

Будапешт пов'язує своє вето зі спором навколо нафтопроводу "Дружба", який постачає російську нафту до Центральної Європи. Угорщина наполягає, що Україна повинна вирішити проблему з пошкодженою ділянкою трубопроводу перед наданням кредиту.

У Брюсселі розглядають можливість відправити місію для перевірки стану трубопроводу, що не працює з початку січня. Угорщина та Словаччина підтримують цю ініціативу. Україна наголошує, що пошкодження стало наслідком російського удару, а ремонт у зоні бойових дій пов'язаний із серйозними ризиками. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий відновити трубопровід, якщо це стане умовою для розблокування допомоги, хоча й вважає його ремонт небажаним.

ЄС сподівається знайти рішення до саміту лідерів 19 березня, щоб перша виплата Україні могла відбутися на початку квітня. У Комісії визнають, що поки повного розблокування не очікують, але прагнуть зробити "хоч щось".

 

підтримка УкраїниЄвросоюз

